'Hükümet kurma çalışmaları konuşuldu'

ANKARA - Bakanlar Kurulu ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.



AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Suruç ve Adıyaman’daki terör olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı, Genel Başkan Davutoğlu'nun da bugün gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin bilgi verdiğini belirten Atalay, ele alınan bir diğer konunun ise ortak hükümet görüşmeleri olduğunu bildirdi.



Atalay, şunları kaydetti:



"Ortak Hükümet kurma çalışmaları için üç parti ile ilk tur ziyaretleri ve görüşmelerle ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş olup, analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır. Yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu ile Perşembe günü gerçekleştireceğimiz MYK toplantımızda bu sunumlar genişçe değerlendirilerek, partimizin bundan sonra izleyeceği politikalar belirlenecektir."

