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'Hükümet kurma çalışmaları konuşuldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay, Bakanlar Kurulu ve MYK üyeleriyle yapılan toplantıda ortak hükümet görüşmeleri konusunun değerlendirildiğini söyledi

'Hükümet kurma çalışmaları konuşuldu'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Atalay, Bakanlar Kurulu ve MYK üyeleriyle yapılan toplantıda ortak hükümet görüşmeleri konusunun değerlendirildiğini söyledi

21 Temmuz 2015 Salı 18:05
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'Hükümet kurma çalışmaları konuşuldu'

ANKARA - Bakanlar Kurulu ve AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, Genel Başkan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Beşir Atalay, toplantıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Suruç ve Adıyaman’daki terör olaylarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığı, Genel Başkan Davutoğlu'nun da bugün gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin bilgi verdiğini belirten Atalay, ele alınan bir diğer konunun ise ortak hükümet görüşmeleri olduğunu bildirdi.

Atalay, şunları kaydetti:

"Ortak Hükümet kurma çalışmaları için üç parti ile ilk tur ziyaretleri ve görüşmelerle ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş olup, analiz ve  değerlendirmeler yapılmıştır. Yarın yapılacak olan Bakanlar Kurulu ile Perşembe günü gerçekleştireceğimiz MYK toplantımızda bu sunumlar genişçe değerlendirilerek, partimizin bundan sonra izleyeceği politikalar belirlenecektir."

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 09:37
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHükümet
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