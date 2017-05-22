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"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan iki gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan iki gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:26
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"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan iki gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden uzaklaştırılmalarının ardından, açlık grevi başlatan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu mesajında, "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan 2 gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır." ifadesine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gülmen ve Özakça'nın görevlerine iade edilmesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
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