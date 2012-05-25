ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Etik Kültürün Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü'' konulu konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Dinçer, CHP'nin zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasanın şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebinin Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmesini değerlendirirken, ''Herkes hukuka saygı duymalı'' dedi.

Dinçer, şunları söyledi:

''Hatırlarsanız 19 Mayıs ile ilgili bizim genelgemizden sonra Danıştay'ın verdiği karara karşı benim bir değerlendirmem olmuştu. Aslında o, Danıştay'ın verdiği kararın içeriğiyle ilgili bir değerlendirmeydi. O içerik şuydu; biz genelgemizde 'Yönetmeliğin gereği neyse buna uyun' diye talimat vermiştik. Danıştay, karar verirken genelgenin ayrıca bir idari işlem tesis etmediği, dolayısıyla yönetmeliğe uyulması gerektiği hususunda bir tespit yaparak, bunun üzerine bizim genelgemizi iptal eden, yürütmesini durduran bir karar vermişti. Ben ise zaten genelgenin de 'Yönetmeliğe uyun' diye bir düzenleme yaptığını hatırlatarak, bu verilen kararın çok garabet olduğunu tanımlamıştım.

Benim bu değerlendirmemden sonra CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, herkesin hukuka saygı duyması gerektiğini ifade etmişti. Şimdi hukuka saygı duyma sırası Kılıçdaroğlu'nda. İmtihandan geçiyor, hep beraber göreceğiz.''