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Hücum pozisyonuna geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçti

Hücum pozisyonuna geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçti

19 Ocak 2017 Perşembe 16:10
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Hücum pozisyonuna geçtik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkeyi bölemediler, parçalayamadılar. Artık atacak kurşunları kalmadı. Sıra bizde, Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 35. Muhtarlar Toplantısı'nda, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Trabzon ve Uşak illerinden muhtarlarla bir araya geldi. 

Erdoğan,  "Özgürlük, insanlara insanca yaşama erdemini huzurlarına getirmektir. Biz onun mücadelesini veriyoruz. Özgürlük, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, özgürlük, Marmaray'dan geçer, Avrasya Tüneli'nden, Osmangazi Köprüsü'nden, şimdi yapılıyor, Çanakkale Köprüsü'nden, bir numaralı havalimanından geçer." ifadelerini kullandı.

 İnanç özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne ve düşünce özgürlüğüne asla bugüne kadar yasak gelmediğini belirten Erdoğan, bundan sonra da gelmeyeceğini söyledi.

"DEAŞ tamamen artık kaçıyor"

Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak, "El Bab'daki kuşatma harekatı yoğun bir şekilde devam ediyor ve DEAŞ tamamen artık kaçıyor. PYD, YPG onlarla da bu mücadele kararlı bir şekilde sürüyor, sürecektir. Çünkü bizi tehdit eden hangi unsur varsa, o unsurları tehdit eden o bölgelerden temizleyeceğiz. Hep ne diyorum, 'terörden arındırılmış güvenli bölge.' Bu bizim hakkımız." dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Aslında çok kısa bir sürede bitebilecek El Bab operasyonunun bu kadar uzamasının gerisindeki sebeplerin gayet iyi farkındayız."

"Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişinin tutuklandığını, 95 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini belirterek, "Bir devlete ihanet olacak ve bu ihanet edenler devletin içinde olacak, siz yeniden bir inşa, ihya hareketi yapacaksınız, hala bu mikroplar, virüsler, hainler orada duracak. Böyle bir şey olamaz. Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil. Daha çok işimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." şeklinde konuştu.

"Artık atacak kurşunları kalmadı"

"Bu ülkeyi etnik köken üzerinden bölemediler, mezhep, meşrep üzerinden bölemediler. Terör örgütleri üzerinden parçalayamadılar. Ekonomi üzerinden yıkamadılar." diyen Erdoğan, "Artık atacak kurşunları kalmadı. Bundan sonra sıra bizde, bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye savunma durumunu terk edip hücum pozisyonuna geçmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin."

"Mücadele alanımızı genişleteceğiz"

Erdoğan, terörü kaynağında yok etme anlayışı ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibi ile mücadele alanımızı genişleteceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara cevabımızı, bayrağımızı en yükseğe dikerek, ezanımızı en gür seda ile okuyarak, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek vereceğiz." dedi.

"Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz millet olarak bugün bulunduğumuz yere iki ayda gelmedik." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyet müktesebatımız, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız var. Tarihimizin en son ve en genç devleti olan Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını artık geride bıraktı. Biz böyle bir devletiz, biz göçebe devleti değiliz, kökü mazide olan bir atiyiz. Bugün sahip oldukları güce, imkana, zenginliğe güvenerek dünyaya meydan okuyanlar yarın mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
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