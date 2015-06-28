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'Hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerekir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Bölgemiz sıcak bir bölge. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerekir" diye konuştu.

'Hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerekir'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, "Bölgemiz sıcak bir bölge. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerekir" diye konuştu.

28 Haziran 2015 Pazar 17:05
671 Okunma
'Hızlı bir şekilde hükümetin kurulması gerekir'

ADIYAMAN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, partisinin il başkanlığı tarafından verilen iftara katılmak üzere geldiği Adıyaman'da semt pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Erdem, koalisyon için şuanda yorum yapmanın doğru olmayacağını, meclis başkanının seçiminden sonra görevlendirmeler neticesinde bunun netleşeceğini söyledi.

AK Parti'den ziyade diğer partilerin düşüncelerinin önemli olduğuna işaret eden Erdem, Salı ya da Çarşamba gününden sonra somut adımların atılacağını bildirdi.

Erken seçim gündemi

Bir gazetecinin erken seçim olur mu? yönündeki sorusu üzerine Erdem, ortaya çıkan seçim tablosunun iyi okunmasını istedi.

Erdem, milletin koalisyon tablosunu ortaya koyduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hiçbir partinin 'ben koalisyonda yokum' deme hakkı yok. O zaman adama sorarlar, 'siz neden siyasete girdiniz' diye. Bölgemiz sıcak bir bölge. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hükümetin hızlı bir şekilde kurulması gerekir. Bu noktada da hangi partiye ne görev düşüyorsa, partilerin bundan kaçma şansları yoktur. Kaçamazlar, kaçtıkları zaman da bedelini parti olarak ağır öderler. Ondan daha önemlisi ülkemizin bir takım bedeller ödemesi, buna kimsenin hakkı yok. Siyaset sorumluluk var. Evet ortaya çıkan tablo koalisyondur. Kiminle ortak noktaları buluşturabilirsek, bu CHP de olabilir, MHP de olabilir ikisinden birisiyle büyük ihtimalle koalisyonumuzu kurarız diye düşünüyorum."

Erdem, çalışmalara rağmen 45 gün içinde hükümetin kurulmadığı takdirde, işin sahibi olan halka gidileceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 16:24
Anahtar Kelimeler:
AK Partiönce VatanEkrem Erdem
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