Hiçbir toplu sözleşme yapılamaz

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Faruk Çelik

, Yurt Dışı Türkler Sivil Toplum Buluşması kapsamında, ''Yurt Dışında Emeklilik ve İkili Sosyal Güvenlik Hakları'' konulu oturama katılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Çelik, Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı'nın son derece önemli olduğunu belirterek, ''Gün değil, saat çerçevesinde ele alınması gereken bir yasa. O kadar aciliyeti var. Şu anda yetki talebi 700'ü aşmış bulunuyor. 700 işyerinde yetki talebi söz konusu. Ama veremiyoruz'' dedi.

Çelik, yasanın en kısa zamanda çıkması gerektiğini belirterek, aksi takdirde hiçbir toplu sözleşmenin yapılamayacağını kaydetti.

THY'den işten çıkarılan çalışanlar

Çelik, THY'den işten çıkarılan çalışanlarla ilgili Bakanlığa, ''bu olaylarla ilgisi yokken işine son verildiği'' şeklinde bilgiler geldiğini dile getirerek, ''Böyle bir şey varsa, ben yönetim kurulu başkanıyla görüştüm. Bunların araştırılıp, incelenip, işe başlatılması konusunda kendilerine söylenmesi gerekeni söyledim. Bu değerlendirme yapılıyor ve bu çerçevede durum netleşmiş olacak'' diye konuştu.