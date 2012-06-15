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Hiçbir şey karanlık zihinlerde kalmasın

Cumhurbaşkanı Gül, DDK'nın Özal'ın vefatına ilişkin hazırladığı raporla ilgili değerlendirmede bulundu.

Hiçbir şey karanlık zihinlerde kalmasın

Cumhurbaşkanı Gül, DDK'nın Özal'ın vefatına ilişkin hazırladığı raporla ilgili değerlendirmede bulundu.

15 Haziran 2012 Cuma 16:53
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Hiçbir şey karanlık zihinlerde kalmasın

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ümraniye'deki Hacı Hakkı Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin raporuyla ilgili bir soru üzerine Gül, ''Görevi başında vefat eden bir cumhurbaşkanıyla ilgili derli toplu bir araştırma yapılıp şüpheleri zail edecek bir neticeye varılmamıştı. Geçen sene de bununla ilgili çok yoğun tartışmalar olunca, ben bu talimatı verdim. İlk defa gayet kapsamlı bir çalışma yapılmış oldu'' diye konuştu.
DDK'nın kapsamlı bir çalışma yaptığını, çalışmanın sonuçlarının da yayınladığını belirten Gül, şunları kaydetti:
''Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın değerli eşi Semra hanımın görüşme talebi oldu. Onunla da en kısa zamanda görüşeceğiz. Kendisinin de kanaatini alacağım. Bütün arzum şudur, bu tip tartışmaların bundan sonra devam etmemesi, bitmesi ve herhangi bir şeyin karanlık zihinlerde kalmaması. Bunun, çok köklü geleneği olan devletimizin yapması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum.''

Suriye'deki olaylar
Cumhurbaşkanı Gül, Suriye'deki olaylarla ilgili bir soru üzerine, Suriye'de olup bitenleri günü gününe takip ettiklerini, günü gününe çok gerçekçi istihbaratlar aldıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Çünkü komşumuzdur, komşumuzda büyük bir alev vardır. Böyle bir yangının, böyle bir acıların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yaptık. Hem Suriye nezdinde, hem dünya nezdinde yaptık. Maalesef en kötü duruma gelinmiş vaziyette. Ümit ederiz ki Halep'te çok daha büyük olaylar olmaz.''

AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 08:54
Anahtar Kelimeler:
Hiçbir şey Karanlık Zihinlerde Kalmasın
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