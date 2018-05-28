"Hiçbir darbenin arkasında milli irade olmaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımına ilişkin, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır." dedi.
AA
Adalet Bakanı Gül, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz." dedi.
Adalet Bakanı Gül, ADD'nin 27 Mayıs paylaşımına ilişkin, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ADD'nin 27 Mayıs askeri darbesini öven paylaşımına ilişkin, "Hiçbir darbenin arkasında millet olmaz, darbenin arkasında hiçbir şekilde milli irade olmaz, asıl darbeler milli iradeyi ortadan kaldıranlardır." dedi.
AA