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"Hiçbir belediyemize ayrım yapmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Belediyelere kaynağın yüzde 50'si merkezden gitti. Bu kaynağı gönderirken hiçbir belediyemize AK Parti fazla MHP, CHP ve HDP'lilere az asla yapmadık. Bundan sonrada yapmayacağız." dedi.

"Hiçbir belediyemize ayrım yapmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Belediyelere kaynağın yüzde 50'si merkezden gitti. Bu kaynağı gönderirken hiçbir belediyemize AK Parti fazla MHP, CHP ve HDP'lilere az asla yapmadık. Bundan sonrada yapmayacağız." dedi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 16:20
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"Hiçbir belediyemize ayrım yapmadık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya, Palandöken Kayak Merkezin bir otelde düzenlenen Yerel Yönetimler Değerlendirme toplantında yaptığı konuşmada, Erzurum'un ülke tarihine önemli bir şehir olduğunu belirterek, Erzurum'un Nenehatun'un şehri, milli ve manevi değerlerin en yüksek olduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Buradaki hizmetleri mahallinde görmek, belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendirmenin AK Parti için olmazsa olmazlardan olduğunu ifade eden Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşkilatlarla ilgili bir metal yorgunluğundan bahsetti ve bununla ilgili epeydir bir değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanımız 11 milyon insanımızın hissiyatını gündeme taşıdı ve hepimiz 11 milyon AK Parti ailesi olarak heyecanlandık ve çok da hoş sonuçlar alında, güçlü motivasyon yakalandı. İnanıyorum ki bu teşkilatlardaki değişim ve dönüşüm süreci 2019 seçimlerine 2023 ve 2071 vizyonuna uygun şekilde devam edecektir." dedi.

Bu çalışmaların her yıl titizlikle yapıldığını vurgulayan Erol Kaya, 13 Eylül'de de bütün belediye başkanlarının Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini söyledi.

"Adalet gereği bu ülkede ne gerekiyorsa onu yapacağız"

Kendisinin de 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu süreçte yaşadığımız en büyük travma hükümetin kendi belediyesini ayırt etmesi, muhalif belediyeleri cezalandırmasıydı. Biz bunu eleştirerek iktidara geldik. Hiçbir AK Partili belediye diğer belediyelerden üstün olduğunu düşünmesin, kaynak olarak da bunu yapmayacağız. Adalet gereği bu ülkede ne gerekiyorsa onu yapacağız. AK Partili belediyelerimize sunulan en büyük nimet nedir?. Milletvekillerimiz var, biz varız, dolayısıyla hükümete bazı ilave, şehre gelmesi gereken eğitimle, sağlıkla ya da turizmle ilgili projeler daha rahat ulaşabilirler ama kaynak noktasında adaletin gereği yapılır. Türkiye'de 1397 belediye var, 2016 rakamları netleşmiştir. Yeni ilan edildi. Belediyelerimizin 109 milyar lira geliri, 121 milyar da gideri oluştu. Bu kaynağın yüzde 50'si merkezden gitti. Bu kaynağı gönderirken hiçbir belediyemize AK Parti fazla MHP, CHP ve HDP'lilere az asla yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Adaletin gereği neyse o. Bakanlar Kurulu kararı 11 Ağustos'ta yayımlandı. Bütün belediye başkanlarımız biliyor. Bütün belediyelerde hiçbir ayrım yapılmaksızın borçlarıyla ilgili kesintiyi bile adaletli yapıyoruz."

CHP'nin Çanakkale'deki yürüyüşü

Kaya, AK Parti'nin Malazgirt'i önemsediğini belirterek, "Bizim ecdadımız. Benim dedemin iki kardeşi Çanakkaleye gittiler ve bir daha da geri dönmediler. Bu toprak, vatan, bayrak, din, devlet için Allah Allah nidalarıyla şuhedaya yürüdüler ve biz bunu her yerde gördük. Ama Çanakkale'de CHP'nin gerçekleştirdiği yürüyüşteki o görüntü bu ülkeye yakışmadı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. CHP'den insanlara, millete, bu ülkenin değerlerine dönük eleştirilerinden dolayı özür beklediğimin altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiErol Kaya
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