"Herkes bilsin Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Muharrem İnce) Şimdi PKK'yı cesaretlendiriyor. 'Kandil'e gitmenize ne gerek var?' diyor. Bakın ne söylerse söylesin, o da bilsin dünya da bilsin Amerika da bilsin Avrupa da bilsin herkese söylüyoruz; Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa'daki Arda Turan Spor Tesisleri'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'de her seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin ise çok kritik olduğunu söyledi.

Soylu, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde yaşadığı sıkıntılara değinerek, AK Parti hükümetlerinin yaptığı büyük projeleri anlattı.

Soylu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etmesine değinerek, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele yapıyoruz. Evlatlarımız ay yıldızlı bayrak için gözünü kırpmadan şehit oluyor. Binlerce insan tekbirlerle beraber onları defnetmeye götürüyor.

O zaman niye terörle mücadele ediyoruz biz? Niye evlatlarımız şehit oluyor? O zaman Demirtaş'a gidip ondan sonra bir açıklama yapıp 'Ben onun özgür kalmasını istiyorum' demek hangi vicdana, hangi siyasete sığar? Bir terör örgütünün arkasına CHP'yi koymak, bu sorumluluğu kim ne şekilde alıyor? Bu ne Atatürkçülüğe ne laikliğe ne çağdaşlığa sığar. CHP bunları hiçbirine sığdıramaz."

"Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden de PKK'yı destekleyendir, açık ve net söylüyorum"

Bakan Soylu, 6-7 Ekim olaylarında 53 kişinin katledildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O 6-7 Ekim talimatını kim verdi? Demirtaş. O 93 tane belediyeyi görevden aldık. Ben miydim genel başkanları? Terörün şubesi yaptılar, adam gönderdiler, çukur kazdırdılar, 'PKK terör örgütü değildir, bana bunu kimse söyletemez' dediler. Gitsin Muharrem İnce'ye hayırlı uğurlu olsun bu sözler, yazıklar olsun. Siyaset yaparsınız ama mesele terörle mücadele meselesi olduğu zaman, Selahattin Demirtaş PKK'nın adayıdır. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden de PKK'yı destekleyendir, açık ve net söylüyorum.

2016 Eylül ayında Demirtaş'a 'PKK terör örgütü müdür?' diye soruyorlar. 'Hayır terör örgütü değildir' diyor. 'Eğer sivillere saldırırsa terör örgütü olur, yani askerimize saldırdığı zaman terör örgütü değil, başka bir şey.' Böyle alçak cevapları veren birisine gidip de özgürlük isteyenlere bu millet hesabını sorsun istiyoruz."

"Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz"

Soylu, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun da Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını istediğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"28 Şubat'ta yüzüne tükürdükleri, bugün de 'yarabbi şükür' diyen bir adam var. O da Demirtaş çıksın istiyor. Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun. Meral Akşener'i keşfetti hemen partisinden yolcu ediverdi. Meğer o da terör seviciymiş. 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptın sen. Sen nasıl 'Demirtaş serbest bırakılsın' dersin. Avrupa'ya Amerika'ya yalakalık yapacaksın diye. İlk önce ziyaret ettiler, sonra 'Dışarı çıksın, propaganda yapsın' dediler, sonra 'Afrin'i temizleyen kahraman komutanın apoletlerini sökelim' dediler. Muharrem İnce ömründe tahtadan çivi mi sökmüş, ne yapmış?

Yeni maharetini öğrendik her gün cuma namazı kılıyor. Yarın cuma, bir arkadaşım bana mesaj atmış 'Son cuması olur, daha bundan sonra cumaya gitmesine gerek kalmaz' diyor. Acayip acayip şiirler yazıyor bir de aman Allah'ım. Şimdi PKK'yı cesaretlendiriyor. 'Kandil'e gitmenize ne gerek var?' diyor. Bakın ne söylerse söylesin, o da bilsin dünya da bilsin Amerika da bilsin Avrupa da bilsin herkese söylüyoruz; Kandil'e Türk bayrağını dikeceğiz."