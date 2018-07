Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bu hafta kayıp çocuklarla ilgili haberlerin gündeme düşmeye başladığını söyledi.

Her gün çocukların kaybolduğunu ve bir kısmının da cinayete kurban gittiğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun toplumu derinden yaraladığını ve büyük bir acı bıraktığını dile getirdi.

Hayatını kaybeden çocuklara rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, bu konuyla ilgili tedbirlerin süratle alınması gerektiğini vurguladı.

Temel Karamollaoğlu, bu vahşi cinayetleri gerçekleştirenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunarak, "Biz suçluların cezalandırılması konusunda alınacak her türlü kararın arkasındayız. Ancak bu ceza konusunun siyasi bir polemik haline getirilmesine de karşıyız. Artık idam konusu gibi meseleleri siyasetin malzemesi haline getirmekten iktidar ve iktidar yanlıları mutlaka kaçınmalı." diye konuştu.

Erken seçim tartışması

Mahalli idarelerde erken seçimin gündeme getirdiğini hatırlatarak seçimlerinin öne alınması halinde hangi problemlerin çözüleceğini soran Karamollaoğlu, "Beni şaşkına çeviren muhalefetin de bu olaya balıklama atlaması, 'Biz de varız.' diyor. Maşallah, madalya takalım. Bu cesaret işi değil, akıl ve mantık işi." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin seçimden korktukları için konuları böyle dile getirmediklerini dikkati çeken Karamollaoğlu, "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

"İdamın bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum"

Temel Karamollaoğlu, "Sizce idam çıkmalı mı? Bu tarz konularda çözüm idam mı" sorusunu şöyle yanıtladı:



"İdam problemleri çözecek manasına gelmez ancak idam çok ama çok bariz bazı konularda gerekli olduğuna şahsen inanıyorum. Bir çocuğa birisi alçakça tecavüz etmiş, çok kesin olarak da biliniyor ki katletmiş. Bana göre onun idam edilmesi icap eder."