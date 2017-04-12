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Her yerde 'hayır' demeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, anayasa değişikliğine ilişkin "Bu projenin özü bir kişiyi zalim, 80 milyonu mazlum yapar. Biz böyle bir projeye her yerde 'hayır' demeye devam edeceğiz." dedi.

Her yerde 'hayır' demeye devam edeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, anayasa değişikliğine ilişkin "Bu projenin özü bir kişiyi zalim, 80 milyonu mazlum yapar. Biz böyle bir projeye her yerde 'hayır' demeye devam edeceğiz." dedi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:37
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Her yerde 'hayır' demeye devam edeceğiz

BURSA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Bursa İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin yapılacak referandum için son 4 güne girildiğini, pazar günü artık vatandaşın sandıkta tercihini göstereceğini söyledi.

Yaklaşık 2 aydan bu yana devam eden kampanya süresinde, "evet" kampanyasını yürütenlerin değişiklik teklifinin içeriğinin ne getirdiğini millete anlatma ihtiyacı hissetmediklerini ifade eden Tezcan, bunun tek izahının da anlatacak şeylerinin bulunmaması olduğunu dile getirdi.

Tezcan, kampanyaya başladıkları ilk günden beri "Kişiyle meşgul değiliz'' dediklerini hatırlatarak, "Bu yetki kime verilirse verilsin bu yetki bir diktatör yaratır. Bu yetkiden demokrasiye, millete hayır gelmez. Bu kadar yetkinin bir kişide toplanmasının gelecekteki özeti şudur; Bir zalim, 80 milyon mazlum yaratma projesidir. Bu projenin özü bir kişiyi zalim yapar, 80 milyonu mazlum yapar. Biz böyle bir projeye her yerde 'hayır' diyoruz, 'hayır' demeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hidayet arayanları biliyoruz"

Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "15 Temmuz'da havaalanından kaçtı, saklandı.'' şeklinde iftira atılmaya başlandığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Öncelikle hem Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem iktidar kanadına sesleniyorum; bizim Pensilvanya ile hiçbir zaman telefon hattımız olmadı. Bizim onlara dönük hiçbir zaman 'Gök ne istedi de yer kabul etmedi' diye yakarmamız olmadı. Fetullahçı çetenin başındaki zattan hidayet arayanları biliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPTezcanCHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan
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