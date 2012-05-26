ANKARA - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'nde, kürtaj ve sezaryene karşı olduğunu belirterek, ''Bu ifademe karşı çıkan bazı çevrelere ve medya mensuplarına sesleniyorum. Yatıyorsunuz kalkıyorsunuz 'Uludere' diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere'dir. Anne karnında bir yavruyu öldürmenin doğumdan sonra öldürmeden ne farkı var soruyorum sizlere. Bunun mücadelesini hep birlikte vermeye mecburuz. Bu milleti dünya sahnesinden silmek için sinsice bir plan olduğunu bilmek durumundayız, asla bu oyunlara prim vermemeliyiz'' dedi.

Hiç kimse bu ülkenin evlatları arasında ayrımcılık yapamaz

Başbakan Erdoğan, ''Artık benim hanım kardeşimi benim kız kardeşimi hiç kimse ama hiç kimse üniversite kapısından geri çeviremez, artık bu gayretlerin içine girenler olursa anlayın ki bu şizofrenik bir vakadır. Bu ülkede faşizan baskılar, artık AK Parti ile AK Parti'nin gerçekleştirdiği demokratik reformlarla kaldırılmıştır. Hiç kimse ama hiç kimse bu ülkenin evlatları arasında ayrımcılık yapamaz, buna hakkı yoktur, haddi de yoktur'' dedi.

AK Parti bu meseleye yüreğini koydu

Erdoğan, terör örgütünün bir süredir asker, polis ve AK Parti'yi hedef aldığını belirterek, ''Neden AK Parti? Çünkü AK Parti bu meseleye yüreğini koydu, gövdesini koydu, onun için. Biz bu meseleyi çözmeye azmettik'' dedi.