Her kürtaj bir Uludere'dir

Hiç kimse bu ülkenin evlatları arasında ayrımcılık yapamaz
Başbakan Erdoğan, ''Artık benim hanım kardeşimi benim kız kardeşimi hiç kimse ama hiç kimse üniversite kapısından geri çeviremez, artık bu gayretlerin içine girenler olursa anlayın ki bu şizofrenik bir vakadır. Bu ülkede faşizan baskılar, artık AK Parti ile AK Parti'nin gerçekleştirdiği demokratik reformlarla kaldırılmıştır. Hiç kimse ama hiç kimse bu ülkenin evlatları arasında ayrımcılık yapamaz, buna hakkı yoktur, haddi de yoktur'' dedi.
AK Parti bu meseleye yüreğini koydu
Erdoğan, terör örgütünün bir süredir asker, polis ve AK Parti'yi hedef aldığını belirterek, ''Neden AK Parti? Çünkü AK Parti bu meseleye yüreğini koydu, gövdesini koydu, onun için. Biz bu meseleyi çözmeye azmettik'' dedi.
AA