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"Her ilde, ilçe ve beldede aday göstereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz her ilde, ilçe ve belde de aday göstereceğiz. İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerini titizlikle seçeceğiz." dedi.

"Her ilde, ilçe ve beldede aday göstereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz her ilde, ilçe ve belde de aday göstereceğiz. İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerini titizlikle seçeceğiz." dedi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:57
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"Her ilde, ilçe ve beldede aday göstereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı"nda, evinin önünde protesto edilen Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Parti başkanlarının birbirini tehdit ettiğini iddia eden Karamollaoğlu, "Ekipler gidiyor, bir genel başkanın evini basıyor. Ondan sonrasında da 'biz falanca ilçeyi görevden aldık' deniliyor. Kaç tane ilçeyi alırsan al tavrın o insanları tahrik ediyor. Türkiye mafya usulüyle yönetilemez." diye konuştu.

"Türkiye'ye sahip çıkacak siyasi görüş 'Milli Görüş'tür"

Türkiye'ye sahip çıkacak siyasi görüşün "Milli Görüş" ve Saadet Partisi olduğunu savunan Karamollaoğlu, vatandaşların kendilerine büyük bir sevgi ve teveccüh gösterdiğini dile getirdi.

Bu sevgi ve teveccühün henüz sandığa yansımadığını belirten Karamollaoğlu, "Şundan emin olun, siyasette kaymalar bazen ani olur ama aslında hep bir tekamül gösterir. Önce teveccüh ve sevgi başlar, ondan sonra insanlar eski bağlarından kopar." ifadelerini kullandı.

"Kimse kimsenin önünü kesecek tarzda bir tavır sergilemesin"

Bu seçimlerde büyük bir performans ortaya koyacaklarını iddia eden Karamollaoğlu, seçim karargahını şimdiden genel merkezde kurduklarını anlattı.

Karamollaoğlu, özellikle seçim karargahı ve seçim işlerine büyük bir önem verdiklerini vurgulayarak, "Biz her il, ilçe ve beldede aday göstereceğiz. İl genel meclisi ve belediye meclis üyelerini titizlikle seçeceğiz. O toplumda teveccüh toplayacak insanlara önem vereceğiz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiTemel Karamollaoğlu
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