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'Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, MHP ile ittifak konusunda, "Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. İlk görüşme bu anlamda iki partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı." dedi.

'Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, MHP ile ittifak konusunda, "Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. İlk görüşme bu anlamda iki partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı." dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 15:47
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'Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP ile ittifak konusunda, "Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. Şu anda ilk görüşme bu anlamda iki partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı, bir adım atıldı. Bundan sonra partilerin yetkili kurullarına gelir ve ondan sonra da genel başkanlar bu konuyu oturur, değerlendirirler, milletin menfaatine olan, partilerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar." dedi.

Kurtulmuş, "Küresel Kriz ve Yeni Türkiye'nin Vizyonu" konulu toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İttifakla ilgili sözlerinize kimi MHP'li vekillerden eleştiri geldi. İttifak çok konuşuluyor bugünlerde. Eleştirilere nasıl yanıt vereceksiniz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "İttifak, adı üstünde bir ittifak zaten, daha önceki seçimde de bir ittifak oldu ve bu ittifakın sonuçları alındı. Her iki parti yetkili kurullarında bu konuyu konuşur. Şu anda ilk görüşme bu anlamda iki partiden yetkili iki arkadaş arasında kendi tabirleriyle muhabbet görüşmesi olarak başladı, bir adım atıldı. Bundan sonra partilerin yetkili kurullarına gelir ve ondan sonra da genel başkanlar bu konuyu oturur, değerlendirirler, milletin menfaatine olan, partilerin menfaatine olan bir sonuç ortaya çıkar." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uluslararası bir kuruluşa ekonominin kontrolünün verildiğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Ekonominin kontrolü değil, bu konuda bakan arkadaşımız gerekli açıklamaları yaptı, uygulama içerisinde bakacağız ve göreceğiz. İnşallah Türkiye'nin hayrına olacak bir adım atılır." yanıtını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiNuman KurtulmuşMHP
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