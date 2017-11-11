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'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, (Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlama) "Bugünden sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, (Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlama) "Bugünden sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:40
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'Her firmanın denetlenmesi gerekiyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 8 Kasım'da bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin bugünden sorumlu aramak gibi bir düşüncesi olmadığını ancak her firmanın denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu görev, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gürsu ilçesinde Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Çok üzücü bir olay yaşandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bugünden sorumlu aramak gibi bir düşüncem yok ama her firmanın denetlenmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu görev, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, patlamaya ilişkin raporların hazırlanmasının ardından bu konudaki düşüncelerini daha net ifade edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Başkan'a ve Yönetim Kurulu üyelerine başsağlığı dileklerimi ilettim. İnşallah bu tür olaylar bir daha olmaz. İnsanlar güvenlikli koşullarda çalışır, üretir, alın teri döker, herkes emeğinin karşılığını alır ve Türkiye, böylece mutlu olur. Bu tür patlamalar, bizi gerçekten de son derece üzüyor, kaygılandırıyor. Umarız bu tür olaylar bir daha gerçekleşmez."

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Emre Karaaslan'ın Kestel ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, bir restoranda Bursa'daki muhtarlarla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kemal KılıçdaroğluCHPUludağ Organize Sanayi Bölgesi
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