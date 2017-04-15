Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Rüzgarlı Şehir: Chicago
Rüzgarlı Şehir: Chicago
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı başlıyor
X PARKUR ikinci dönüşüm kampı...
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Bu karar Emre'yi şok etti
SON DAKİKA
Bu karar Emre'yi şok etti
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu
'Ertuğrul Gazi' mobil oyun oldu

"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"

Kılıçdaroğlu, "Bu seçim önemli, hepimizin gitmesi lazım. Sadece biz değil, komşularımızı, akrabalarımızı götüreceğiz ve hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız." dedi.

"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"

Kılıçdaroğlu, "Bu seçim önemli, hepimizin gitmesi lazım. Sadece biz değil, komşularımızı, akrabalarımızı götüreceğiz ve hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız." dedi.

15 Nisan 2017 Cumartesi 14:45
16 Okunma
"Hep birlikte hayırlı bir işin altına imza atacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir düğün salonunda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlara hitap etti. 

Türkiye'nin bir yol ayrımına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Polatlı'dayız, milli kurtuluş savaşının verildiği topraklardayız. Gazilerimiz burada, onlar bize güzel bir Türkiye bırakmak için buradalar. Yarın kararımızı vereceğiz, demokratik parlamenter sistemi mi istiyoruz, yoksa tek adamı mı istiyoruz? Hep birlikte oturup düşüneceğiz." dedi.

Polatlı'nın bir zamanlar İç Anadolu'nun buğday ambarı olduğunu ancak şimdi çiftçilerin hepsinin borç sarmalı içinde bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Altı sefer borçlar ertelendi. Faizler kalktı mı? Niye kalkmıyor? Herkes borç batağında. O nedenle hepimizin karar alırken dikkatli olması lazım. Bu sıradan bir seçim değil, bir partiyi, bir kişiyi seçmeyeceğiz, Türkiye'nin geleceğini oyluyoruz. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum, siz freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz? Çocuklarınıza nasıl sahip çıkıyorsanız, demokrasiye de aynı ölçüde sahip çıkın."

"Sözlü soru yasaklanıyor"

Milli kurtuluş savaşını yöneten Meclisin yetkilerinin elinden alınmak istendiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, hangi partiden olursa olsun, milletvekilinin bir bakana soru dahi soramayacağını, yeni sistemde sözlü soru sormanın yasaklandığını kaydetti.

"Buna evet diyecek misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Naslı oluyor da 80 milyonun seçip TBMM'ye gönderdiği bir milletvekili bakana soru soramayacak? O bakan da tenezzül edip, TBMM'ye gelmeyecek. Allah aşkına bu mudur demokrasi? Böyle demokrasi olur mu? Bir milletvekili soru sormayacak da ne yapacak? Bir kişi tek başına OHAL ilan edecek. Meclis hikaye. Tek başına ilan edecek, 3 ay sonra meclise gelecek. 3 ay içinde ne yaparsa. TBMM'den bu yetki alınıyorsa bunun oturup düşünülmesi gerek. Sadece bu mu? Hükümetin programı görüşülmeyecek, güvenoyu olmayacak. Milli kurtuluş savaşını yöneten bir Meclisin elinden bu yetkiyi hangi gerekçeyle alıyorlar? Polatlı'dayız, cumhuriyetin kurulduğu topraklardayız. Buradan top sesleri gelirken, TBMM'den kararlar alınıyordu. Şimdi o yetkiler alınıp bir kişiye teslim ediliyor."

15 Temmuz'u unutmadıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kol kola omuz omuza gidiyorlardı. 'Ne istediniz de vermedik' diyen ben miyim, o mu? Devleti teslim ettiniz. Orduyu, polisi, üniversiteleri, esnaf kuruluşlarını teslim ettiler, sonra ne oldu? Darbe girişimi oldu. Bunları hiç kimsenin unutmaması lazım. Bir kişiyi kandırırsanız, ikna ettiğinizde veya satın aldığınızda en geç 24 saat içinde devleti teslim edersiniz. Bu yetkiyi verecek misiniz? Ülkemizi, bayrağımızı seviyorsak ülkenin geleceğini düşünüyorsak hayır diyeceğiz. Bunun sağı solu, bunun partisi, lideri, şahsı yok. Bütün ülkücü, milliyetçi kardeşlerime, mütedeyyin kardeşlerime, demokrat, sosyal demokrat kardeşlerime sesleniyorum veya bir partiye ilgi duymayan kardeşlerime sesleniyorum, gün memleket günüdür, sandığa giderken Türkiye'yi düşüneceğiz. Normal seçimlerde her vatandaş arzu ettiği partiye oy verir ama bu seçim farklı. Şimdi şunu söylüyorum, 'evet' oyunun vebali çok ağırdır. Kimse altından kalkamaz, sonu belirsiz tehlikeli bir sürece Türkiyeyi sokmak, ağır vebaldir."

Getirilmek istenen sistemde cumhurbaşkanına Meclis başkanının değil, atanan birinin vekalet edeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Sizin vicdanınız buna evet diyor mu? Darbeci dönemlere öykünüyoruz, o dönemlere Türkiye'yi götürüyoruz. Neden seçimle gelen birisi Türkiye'yi temsil etmesin? Neden itibarsızlaştırıyoruz Türkiye'yi, TBMM'yi?" diye konuştu.

"Suriyelilere vatandaşlık verecekler"

İktidar partisi yetkililerinin "Evet oyunu verin, Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz" dediğini savunan ve salondakilere "Kabul ediyor musunuz?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci soru şu, referandumda 'evet' çıkarsa bakanlar kurulu, başbakan da yok. Vatandaşlık vermek için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor bugünkü mevzuata göre. Tek adam rejiminde bir kişi karar verecek, 'sana vatandaşlığı verdim' diyecek. Kararnameye de gerek yok. Buna 'evet' diyecek misiniz? Ben Suriyelilere karşı değilim ama Suriyelilerin 81 ile dağılmasına karşıyım. Suriyeliler Türkiye'nin bir bölgesinde olsunlar her türlü yardımı yapalım. Suriyeliler geldi, Türkler ikinci sınıf vatandaş, onlar birinci sınıf vatandaş. Onların çocukları üniversiteye sınavsız giriyor, dükkan açıyor vergi vermiyor, hastaneye gidiyor sıraya girmiyor... Kim birinci sınıf vatandaş? Daha acı olanı var, bizim çocuklarımız El Bab'a gidiyorlar Suriye için, Suriye'nin gençleri Ankara'da, İstanbul'da volta atıyorlar. Bu doğru değil."

Kılıçdaroğlu, tüm vatandaşlardan yarın sandığa gitmelerini istedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluAnkaraAnkara Polatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"
"Gençler, bunlara hadlerini bildirecek misiniz"
"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"
"Şapkamızı, ceketimizi alıp gidenlerden olmadık"
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
Kılıçdaroğlu 40'tan fazla ile gitti
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
"Türkiye'nin eyaletlere ayrılması imkansız"
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
Liderlerin nerede oy kullanacağı belli oldu
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ