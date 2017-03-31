CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otobüsle Bucak ilçesine gelerek, burada özel bir hastanenin önünde hasta yakınlarıyla sohbet etti. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Besler Kongre Merkezi'nde muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasi için 'hayır' diyeceklerini, referandumun bir siyasi partiyle ilgilisinin olmadığını belirtti.

Türkiye demokrasiyi savunarak, bunu büyütüp geliştirdiğinde bütün İslam coğrafyasının demokrasiyi savunacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, herkesin her düşünceye katılmayabileceğini ancak bunun saygıyı engellememesi gerektiğinin altını çizdi.

Sandığa giderken herkesin aklını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Aklın süzgecinden geçirip, vicdan terazisinde tartacağız. Oyumuzu ondan sonra kullanacağız. 'Hayır' demenin şöyle bir yararı var: 'Hayır' dediğimiz zaman hep birlikte daha fazla demokrasi istiyoruz. Tek adam rejimi istemiyoruz. 'Hayır' dediğimiz zaman ortak akılla memleketi yönetelim diyoruz." dedi.

"Şimdi daha büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya"

Kılıçdaroğlu, "2010'da bir anayasa referandumu daha oldu. O değişikliğin de Türkiye için felaket getireceğini söylemiştim. 'Yapmayın, etmeyin' dedik. 'Bu değişiklik doğru değildir' dedik, o değişiklik de kabul edildi. Arkasından 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Şimdi daha büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya. Bütün yetkilerin bir kişiye verildiği bir Türkiye." açıklamasında bulundu.