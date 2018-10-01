"Hem millet hem parti tabanları ittifak istiyor"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamada, partisinin kurulduğu tarihten itibaren, her zaman "gönül ittifakı"ndan yana olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde partisinin her zaman kendisine yakın bulduğu adayları desteklediğini belirten Destici, seçimi kazanabilecek doğru adaylarla iş birliği ve dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.

Siyaseti ülkeye ve millete hizmet aracı olarak gördüklerini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Siyaseti inatlaşma, sen ben kavgası olarak görmüyoruz. Geçmişte biz bu konuda üzerimize düşeni yaptık, bugün de üzerimize düşeni yapacağız. Genel seçimlerde ittifak resmi olarak yapıldı, bununla ilgili kanun değişiklikleri yapılarak yasal olarak gerçekleşti. Şu anda yerel seçimlerle ilgili resmi ve yasal hiçbir siyasi partinin ittifak şansı yoktur. Bu ancak karşılıklı iyi niyetler ve gönül ittifakları şeklinde olabilir. Belli büyük şehirlerde, belli adaylar üzerinden bir parti ya da iki parti aday çıkarmazken başka seçim bölgesinden de diğer iki parti ya da bir parti aday çıkarmayarak, diğerinin adayını destekleyerek bu ittifak gerçekleştirilebilir."

Destici, BBP olarak seçim ittifakını doğru bulduklarını dile getirerek, söz konusu ittifakların olumlu neticelerinin kısa süre önce genel seçimlerde görüldüğünü ifade etti.

"Birlikteliğimizin devam etmesi lazım"

"Cumhur İttifakı"nın devam etmesi yönünde kararlı olduklarını anlatan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde, özellikle ekim ayı içerisinde bu ittifak konusu daha büyük oranda netliğe kavuşacaktır. Burada bir genel ittifak kastedilmiyor. Belli şehirlerle ilgili, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi belli illeri kapsayan bir ittifaktan bahsediliyor. Bu tabii daha geniş bir sahaya yayılır mı, yayılmaz mı bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biz BBP olarak bu ittifakın sürdüğüne inanıyoruz, sürmesinin de doğru olduğunu biliyoruz çünkü sistem değişti ama tam olarak hayata geçmedi. Karşımızda da sistemi eskiye çevirmeye çalışan, Türkiye'yi geriye döndürmeye çalışan belli siyasi partiler birliktelik sağlıyor. Dolayısıyla da buna karşı bizim de birlikteliğimizin devam etmesi lazım."

Mustafa Destici, Türkiye'nin ileriye gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Özellikle terör başta olmak üzere Türkiye'nin temel problemlerini halledebilmesi için azami müştereklere, iş birliğine ihtiyacı var. Milli ve yerli olanların, milliyetçilerin ve maneviyatçıların bir araya gelerek seçimlerde gönül ittifakı oluşturmasının seçim iş birlikleri yapmasını gayet doğal olarak görüyorum. Milletin de tabanların da bunu arzu ettiğini, hem AK Parti tabanının, hem MHP tabanının hem de BBP tabanın böyle bir arzunun olduğunu görüyoruz. Yerel seçimde de aynı ittifak gerçekleşir diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin yıllardır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğinin altını çizen Destici, son yıllarda hükümetin kararlı operasyonlarıyla örgüte yurt içinde ve dışında ağır darbelerin vurulduğunu söyledi.

Teröre karşı yürütülen operasyonların hem milleti hem bölge halkını memnun ettiğini belirten BBP Genel Başkanı Destici, "Şu anda terörün tüm unsurlarına karşı mücadele veriliyor. Örgütün hem dağdaki kadrosu hem şehirlerdeki yapılanması, hem de siyasi uzantıları ve finansal kaynaklarına yönelik ciddi, topyekun bir mücadele var. Sadece içeride değil yurt dışında da bu mücadele sürüyor. Bize sınırı olan komşu ülkelerde ciddi terör riskleri var ve bunlar başta ABD olmak üzere bazı Batılı güçler tarafından da destekleniyor. Fırat'ın doğusu meselesi var ki bu ülkemiz için de büyük tehdit ve tehlike oluşturuyor. Türkiye asla bu durumu görmezden gelmeyecektir. Uzun vadede bu büyük tehdidin ortadan kaldırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.