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"Hedef bir milyon Çinli turist"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz." dedi.

"Hedef bir milyon Çinli turist"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz." dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:27
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"Hedef bir milyon Çinli turist"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin’de Çin Kültür Bakanı Luo Şugang ile görüştü. Kültür Bakanlığı konutunda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ve turizm konuları ele alındı. 

Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır. Çin'de gelecek yılın 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli projesidir." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği "Türk-Çin Üniversitesi"nin kurulmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek iki bakanlığın bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini söyledi.

Hedef bir milyon Çinli turist

Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin'deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"Bizim kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde benzerliklerimiz var" diyen Kurtulmuş, "Kuşak ve Yol" Projesiyle ilişkilerin her alanda gelişmesini beklediğini söyledi.

Kurtulmuş, Türkiye ve Çin arasında ilişkilerin başta enerji, ulaşım, kültür ve turizm olmak üzere her alanda gelişeceğini düşündüklerini ve bu konuda kararlılık gösterdiklerini ifade ederek "Ümit ederim ki bu ziyaretimiz de kültürel alandaki iş birliğimiz konusunda önemli katkı sağlar." dedi.

Çinli bakandan Topkapı Sarayı'na övgü

Topkapı Sarayı’nda sergilenen porselenleri incelediğini kaydeden Luo, "Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin’de bile görmedim. Bu eserlerin İpek Yolu’nun izdüşümü olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Luo, gelecek yıl "Türkiye Yılı" olması dolayısıyla büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Toplantı sonrasında Pekin’deki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Kurtulmuş, Pekin’deki temasları kapsamında gazeteciler ve Çinli tur operatörleriyle bir araya gelecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuşçinli TuristÇin Kültür Bakanı Luo ŞugangÇin
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