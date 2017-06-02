HDP Sözcüsü Baydemir gözaltına alındı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada, çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

Daha önce hakkında "zorla getirilme" kararı verilen ancak 30 Mayıs'ta görülen duruşmaya katılmayan Baydemir, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin yakalama kararına istinaden Diyarbakır Barosunu ziyaretinin ardından gözaltına alınarak adliye binasına götürüldü.

Baydemir'in, 4. Asliye Ceza Mahkemesinde ifade vereceği öğrenildi.

İstenen ceza

İddianamede, HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir'in "kamu çalışanına karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan ceza artırımına gidilerek, 1 yıl 9 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi talep ediliyor.