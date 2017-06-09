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HDP Şırnak Milletvekili Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis

Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

HDP Şırnak Milletvekili Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis

Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün, iki ayrı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

09 Haziran 2017 Cuma 15:54
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HDP Şırnak Milletvekili Encü'ye 4 yıl 7 ay hapis

Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulundu.

Savunmasında Encü üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütaalasında Encü'nün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme, Encü'nün "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na muhalefet" suçundan da 10 ay hapis ile cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, Encü'nün "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, yönetme ve bunların hareketine katılma" suçundan ise beraatine karar verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakHDPFerhat EncüSEGBİS
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