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HDP Şırnak Milletvekili Encü gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP Şırnak Milletvekili Encü gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

17 Şubat 2017 Cuma 16:09
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HDP Şırnak Milletvekili Encü gözaltına alındı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat EncüŞırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Şerafettin Elçi Havalimanında gözaltına alındı.

Encü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulunmuştu.

Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün 15 Şubat'ta tahliyesine karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPŞırnakHDP Şırnak Milletvekili Ferhat EncüŞerafettin Elçi Havalimanı
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