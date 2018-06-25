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HDP'nin Meclisteki yeni yüzleri

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den 49 yeni isim Meclise girdi.

HDP'nin Meclisteki yeni yüzleri

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den 49 yeni isim Meclise girdi.

25 Haziran 2018 Pazartesi 16:15
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HDP'nin Meclisteki yeni yüzleri

TBMM -  AA muhabirinin derlemelerine göre, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 27. Dönem'de HDP'nin 67 milletvekilinin 49'u yeni isimlerden oluştu.

Buna göre Adana'dan Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz, Ağrı'dan Abdullah Koç, Antalya'dan Kemal Bülbül, Batman'dan Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl'den Erdal Aydemir, Diyarbakır'dan Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel, Hakkari'den Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu, Hatay'dan Barış Atay Mengüllüoğlu, Iğdır'dan Habip Eksik, İstanbul’dan Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu, İzmir'den Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni, Kocaeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mardin'den Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay, Mersin'den Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan, Muş'tan Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık, Siirt'ten Sıdık Taş, Şanlıurfa'dan Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan, Şırnak'tan Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir, Van'dan Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel, Meclise yeni giren HDP milletvekilleri oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
27. Dönem Milletvekili Genel SeçimiHDP
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