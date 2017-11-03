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HDP'nin Meclis Başkanı adayı Selma Irmak

HDP, Meclis Başkanlığı için Hakkari Milletvekili Irmak'ı aday gösterecek. Partide Meclis Başkanvekilliği, İdare Amirliği, Grup başkanvekillikleri görevlerinde ise değişiklik olmayacak.

HDP'nin Meclis Başkanı adayı Selma Irmak

HDP, Meclis Başkanlığı için Hakkari Milletvekili Irmak'ı aday gösterecek. Partide Meclis Başkanvekilliği, İdare Amirliği, Grup başkanvekillikleri görevlerinde ise değişiklik olmayacak.

03 Kasım 2017 Cuma 12:23
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HDP'nin Meclis Başkanı adayı Selma Irmak

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, parti ve Meclis Grubunun ilgili organlarında yürüttüğü tartışmalar sonucunda, Meclis Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Meclis İdare Amirliğine Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, Grup başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ay yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerindeki adayın da Hakkari Milletvekili Selma Irmak olması konusunda uzlaşıldığı ifade edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve " terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Irmak, cezaevinde bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPSelma Irmak
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