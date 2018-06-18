'HDP'nin barajı aşmaması lazım'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Partisinin AK Parti listesinden aday gösterilen milletvekillerinden kaçının seçilebileceğinin sorulması üzerine Destici, bunu konuşmanın doğru olmadığını, adayların seçim bölgelerinde yoğun çalışma yürüttüklerini, ülkenin istiklali ve istikbali için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Destici, BBP'nin seçimlerden sonra nasıl hareket edeceği sorusu üzerine, "İttifak seçimden sonra da devam edecek. Biz öncelikle sistem değişikliğine 'Evet' dedik. Bu sistem değişikliği için BBP, bugüne kadar üzerine düşeni nasıl yaptıysa bundan sonra da yapmaya devam edecek." diye konuştu.

"Erdoğan lehine birinci turda biteceği çok net"

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Recep Tayyip Erdoğan lehine birinci turda biteceği çok açık ve net bir şekilde gözüküyor. Bunu saha çalışmalarında görüyoruz." değerlendirmesinde bulunan Destici, Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu da elde edeceğini söyledi. Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP'nin barajı aşmama ihtimali çok yüksek, aşmaması da lazım zaten çünkü HDP eşittir PKK. Yani bunu bizim de özellikle Kürt kardeşlerimize çok açık anlatmamız gerekiyor. Ben bazı siyasetçilerimizi kınıyorum. Yani hayret etmenin ötesinde kınıyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın ayağına gitmeler, ziyaret etmeler, onun serbest bırakılmasını talep etmeler, efendim işte Kürdistan'dan bahsetmeler, ana dilde resmi dilde eğitimden bahsetmeler, özerklikten bahsetmeler bunlar tamamen PKK'yı meşrulaştıran ve PKK'nın ekmeğine yağ süren terörle mücadeleye zarar veren şeyler. Yani bana göre ha Murat Karayılan ha Abdullah Öcalan ha Selahattin Demirtaş."

"PKK'nın gerçek yüzünü anlatmamız lazım"

Millet İttifakı partilerinin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, ana dilde eğitim ve çözüm sürecinin devamına ilişkin açıklamalar yaptığının hatırlatılması üzerine Destici, muhalefetin popülist politika yürüttüğünü, Kürt kökenli vatandaşların oyunu almak için böyle davrandığını vurguladı.

Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"HDP ile gizli bir ittifakları var. Bu ittifakın gereğini yapıyorlar. Çünkü kendi oyları cumhurbaşkanlığını kazanmaya yetmiyor. Bütün hesapları cumhurbaşkanlığını ikinci tura bırakıp, orada da HDP'nin desteğiyle yani PKK'nın desteğiyle cumhurbaşkanlığını kazanma gibi bir hedefleri var. Geçmişte bu partilerin iktidar ya da iktidar olduğu dönemler oldu. Bu dediklerinin hiçbirisini yapmadılar. Ya da yapamadılar. Dolayısıyla bunların gerçekle bir ilgisi yok. Bu ülkede resmi dil ya da ikinci bir anadilde eğitime devlet de millet de müsaade etmez çünkü bu büyük bir bölünme getirir. Devletler nasıl bölünür? Ya etnik temelli ya din temelli ya da dil temelli bölünür. Şimdi benim Kürt kardeşlerimin böyle bir talebi yok ki."

Kandil'deki operasyonlardan bölgenin memnun olduğunu dile getiren Destici, bölgede huzurun olduğunu, gidilip gezilebileceğini söyledi. Destici, "Bizim PKK'nın gerçek yüzünü anlatmamız lazım. Bazı siyasetçilerimiz çıkar da meşrulaştıracak ziyaretler, açıklamalar yaparlarsa o bölgedeki insanları PKK'nın kucağına itmiş olurlar." dedi.