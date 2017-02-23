Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88985
ALTIN
142.255
DOLAR
3.5758
STERLIN
4.4600
EURO
3.7765
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni...
Bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek
Bu hafta 1'i yerli 5...
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

HDP MYK cuma günü olağanüstü toplanacak

HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine ve partisinin yol haritasına ilişkin "Cuma günü MYK'mızı olağanüstü toplayacağız. Sine-i millet gibi bir tartışmamız yok"dedi.

HDP MYK cuma günü olağanüstü toplanacak

HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine ve partisinin yol haritasına ilişkin "Cuma günü MYK'mızı olağanüstü toplayacağız. Sine-i millet gibi bir tartışmamız yok"dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:53
4 Okunma
HDP MYK cuma günü olağanüstü toplanacak

TBMM - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, partilerinin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesini eleştirerek, "Bizim açımızdan bunu kabul etmemiz ve geçerli görmemiz mümkün değildir. Siyasi iktidarın zamanın ruhuna uygun olarak Genel Kurula getirdiği bir iştir." dedi.

Yıldırım, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine ve partisinin yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada, cuma günü olağanüstü MYK toplantısını gerçekleştireceklerini ve konuya ilişkin parti organlarında bir tartışma yürüteceklerini belirterek, "sine-i millet gibi bir tartışmalarının olmadığını" söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPMYKOlağanüstüToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti 25 Şubat'ta 40 bin davetli ağırlayacak
AK Parti 25 Şubat'ta 40 bin davetli ağırlayacak
"TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması son derece isabetli"
"TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması son derece isabetli"
"Figen Yüksekdağ hakkında verilen bu kararı tanımıyoruz"
"Figen Yüksekdağ hakkında verilen bu kararı tanımıyoruz"
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düşürüldü
'Evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der
'Evet' deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koşa koşa 'evet' der
"MHP, idama kayıtsız şartsız destek verecektir"
"MHP, idama kayıtsız şartsız destek verecektir"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ