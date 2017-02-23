HDP MYK cuma günü olağanüstü toplanacak

TBMM - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, partilerinin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesini eleştirerek, "Bizim açımızdan bunu kabul etmemiz ve geçerli görmemiz mümkün değildir. Siyasi iktidarın zamanın ruhuna uygun olarak Genel Kurula getirdiği bir iştir." dedi.

Yıldırım, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşmesine ve partisinin yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada, cuma günü olağanüstü MYK toplantısını gerçekleştireceklerini ve konuya ilişkin parti organlarında bir tartışma yürüteceklerini belirterek, "sine-i millet gibi bir tartışmalarının olmadığını" söyledi.