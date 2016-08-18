HDP milletvekilleri hakkında iddianame

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz" açıklamaları nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle iddianame hazırladı.

Ayrıca HDP milletvekilleri Dilek Öcalan ve İbrahim Ayhan'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar, Altan Tan'ın ise "Halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ, Diyarbakır Milletvekili Tan, Şanlıurfa milletvekilleri Öcalan ve Ayhan hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş tarafından hazırlanan iddianame, Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.

Yüksekdağ için hazırlanan iddianamede, "PKK/KCK terör örgütü, KCK parça örgütlenme şeması, PYD parti tüzüğü, ekonomik ve siyasi teşkilatlanma ayrıntıları, KCK sözleşmesi, PKK tüzüğü, örgüt yapısı, PYD tüzüğü, KCK sözleşmesi ve PKK tüzüğü mukayese şeması"na ayrıntılarıyla yer verildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde DBP ve HDP tarafından "Rojava devriminin 3. yılı" etkinliği kapsamında 19 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı konuşmada, "Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye ve PYD’ye yaslıyoruz." diyen Yüksekdağ için iddianamede, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD-YPG ve YPJ’nin cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar yaparak, terör örgütünün propagandasından öte, örgütle organik bağını ve bağlantısını ortaya koyduğu, ayrıca organik düzeyde ilişki içerisinde olduğunu açıkça belirttiği konuşmasında örgüt üyeliğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kabul ettiği anlaşılmıştır." denildi.

Konuşmasında, "Terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği belirtilen Yüksekdağ'ın, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2'nci maddesi, ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 314/2, 53 ve 58/9 maddeleri gereği 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diğer milletvekilleri için hazırlanan iddianameler

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan için hazırlanan iddianamede ise Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçleriyle girilen çatışmada yaşamını yitiren terörist Mehmet Yılmaz'ın, 23 Şubat 2016 tarihinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde cenaze törenindeki konuşmasının ve cenaze konvoyundaki davranışlarının, "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit" içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte bulunduğu belirtildi.

Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Öcalan'ın, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2'nci maddesi ve 5237 Sayılı TCK'nın 53 ve 58/9 maddeleri uyarınca 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Milletvekili İbrahim Ayhan'ın ise 21 Eylül 2015 tarihinde sosyal paylaşım sitesindeki mesajıyla, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övgü oluşturacak şekilde açıklamalar ve paylaşımlarla propaganda yaptığı belirtilerek, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2'nci maddesi ve 5237 Sayılı TCK'nın 53 ve 58/9 maddeleri gereği 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan için hazırlanan ve Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise 21 Mart 2012 tarihinde Şanlıurfa'daki Nevruz etkinliğinde, Kürt halkını gerek devlete gerekse diğer halklara karşı kışkırtmaya elverişli konuşmasıyla kin ve düşmanlığa tahrik ettiğine yer verildi.

Altan Tan'ın, TCK’nın 216/1 maddesinde çerçevesi çizilen "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek" suçunu işlediği belirtilerek, bu nedenle 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.