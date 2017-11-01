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HDP Milletvekili Pir'e 11 ay 20 gün hapis cezası

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Milletvekili Pir'e 11 ay 20 gün hapis cezası

Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:16
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HDP Milletvekili Pir'e 11 ay 20 gün hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanık Pir katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Pir'in avukatı, müvekkilinin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme, Pir'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015'te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya hakaret ettiği iddiasıyla Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Pir, önceki celsede yaptığı savunmasında, basın açıklamasında söz konusu nöbetçi savcı hakkında hakaret içeren sözlerine ilişkin, "Bugün olsa o sözleri kullanmam. Hakaret içerikli bir söz olduğunu bilmiyordum." demişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPZiya Pir
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