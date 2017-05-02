HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Nisan'da görülen ilk duruşmasında tahliye kararı verilmesi üzerine, savcılığın yaptığı itiraz, üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Savcının itirazını yerinde bulan mahkeme Aydoğan'ın, işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasının kesinleşmesini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı.

İstenen ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen Aydoğan'ın 21 Nisan'da yargılanmasına başlanmıştı. Duruşmada Aydoğan'ın tahliyesine karar verilmişti. Savcılıkça tahliye kararına itirazda bulunulmuştu.