Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94407
ALTIN
142.329
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5603
EURO
3.8453
“İSO 65 Yaşında”
“İSO 65 Yaşında”
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
"Her Şey" Batuhan'la güzel 
Obezite astım sebebi
Obezite astım sebebi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi

HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan ve savcılıkça tahliyesine itirazda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada serbest bırakılan ve savcılıkça tahliyesine itirazda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Aydoğan hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

02 Mayıs 2017 Salı 10:36
67 Okunma
HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Hakkında açılan davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 21 Nisan'da görülen ilk duruşmasında tahliye kararı verilmesi üzerine, savcılığın yaptığı itiraz, üst mahkeme olan 5. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Savcının itirazını yerinde bulan mahkeme Aydoğan'ın, işlediği suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasının kesinleşmesini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı.

İstenen ceza

İddianamede, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "suç ve suçluyu övmek", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "halkı kanunlara uymamaya tahrik etmek" suçlarından 26 yıldan 103 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Terör soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra dosyası "yetkisizlik" kararıyla Şırnak'tan Diyarbakır'a gönderilen Aydoğan'ın 21 Nisan'da yargılanmasına başlanmıştı. Duruşmada Aydoğan'ın tahliyesine karar verilmişti. Savcılıkça tahliye kararına itirazda bulunulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Terör SoruşturmasıHDPHDP Diyarbakır MilletvekiliHDP Diyarbakır Milletvekili Nursel AydoğanNursel Aydoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dört aydan önce ideal bir kongre gerçekleştirmemiz mümkün değil'
'Dört aydan önce ideal bir kongre gerçekleştirmemiz mümkün değil'
"Sorumluluk duygusu içinde bir yol haritası ortaya koydum"
"Sorumluluk duygusu içinde bir yol haritası ortaya koydum"
"OHAL uygulamasıyla Anayasa fiilen askıya alındı"
"OHAL uygulamasıyla Anayasa fiilen askıya alındı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
FETÖ'ye karşı mücadele sonuna kadar helaldir
FETÖ'ye karşı mücadele sonuna kadar helaldir

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ