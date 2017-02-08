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HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı

HDP Batman Milletvekili Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı

HDP Batman Milletvekili Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 17:42
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HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı

BATMAN

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan hakkında, tebliğ yapılmasına rağmen duruşmaya gelmemesi nedeniyle "zorla getirilme" kararı çıkartıldı.

Batman 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmaya sanık Aslan katılmadı.

Mahkeme, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen Aslan hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

İddianamede, Aslan'ın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarından cezalandırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPMilletvekiliAslanZorla
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