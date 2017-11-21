HDP'li Zana'nın milletvekilliği düşürülecek

Meclis Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Karar, Genel kurulda oylanacak.
AA
Meclis Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Karar, Genel kurulda oylanacak.
Meclis Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Karar, Genel kurulda oylanacak.
Meclis Karma Komisyonu, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldı. Karar, Genel kurulda oylanacak.
AA