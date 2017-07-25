HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın savunmaları alınacak

TBMM Genel Kurulunda bugün, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonun; HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki raporunun görüşmeleri yapılacak.

Alınan bilgiye göre, Karma Komisyon'un, devamsızlık nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönünde dosyalarını sevk ettiği HDP Şırnak Milletvekili Sarıyıldız ile Van Milletvekili Öztürk'ün, TBMM Genel Kurulunda bugün savunmaları alınacak.

Bir HDP milletvekili adına TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, diğer HDP milletvekili adına da Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş savunma yapacak.

276 oy çıkarsa milletvekillikleri düşüyor

Genel Kurulda, 27 Temmuz Perşembe günü ise her iki HDP'linin milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi yönünde açık oylama yapılacak.

Genel Kurulda yapılacak oylamada, Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliğinin düşmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oy gerekiyor.

TBMM İçtüzüğünün "savunma hakkı" başlıklı 134. maddesine göre, dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili isterse hazırlık komisyonunda, Karma Komisyonda ve Genel Kurulda kendini savunabiliyor veya bir üyeye savundurabiliyor.

Savunma için çağrıda bulunulan milletvekili davete uymazsa evrak üzerinde karar veriliyor.