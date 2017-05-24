Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98283
ALTIN
143.721
DOLAR
3.5663
STERLIN
4.6185
EURO
3.9869
Artvin'deki 466 yıllık cami restore ediliyor
Artvin'deki 466 yıllık cami restore...
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Brezilya'da 272 kilogramlık zümrüt bulundu
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı' iddiası
Arda Turan Barcelona'da 'dolabını topladı'...
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci sırada'
'Tiroid kanseri Türkiye'de kadınlarda ikinci...
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin sularda
Çin'in 'Mistik Deniz Ejderhası' derin...

HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşmesine dair dosya Karma Komisyonda

Başkanlık Divanı, HDP'li Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi.

HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşmesine dair dosya Karma Komisyonda

Başkanlık Divanı, HDP'li Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:46
30 Okunma
HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşmesine dair dosya Karma Komisyonda

TBMM Başkanlık DivanıHDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın mazeretinin 10 günü aşması sebebiyle, mazeretinin geçersiz sayılması konusu ise TBMM Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Divan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları bildirilen HDP milletvekilleri Öztürk ve Sarıyıldız'ın, Genel Kurula devamsızlıklarına ilişkin mazeretlerinin kabul edilip edilmemesi konusunu görüşmek üzere kurulan 9 kişilik alt komisyonun hazırladığı rapor ele alındı.

Başkanlık Divanı, bu rapor doğrultusunda Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa'nın 84. ve İçtüzük'ün 138. maddeleri uyarınca Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi. Divan, ayrıca Öztürk'e ödenek yolluğunun verilmemesi konusunu da Genel Kurula teklif etti.

Sarıyıldız'ın mazeret konusu Genel Kurulun onayına sunulacak

Başkanlık Divanında, Sarıyıldız'ın, Almanya'dan aldığı sağlık raporu kabul edilmedi.

Sarıyıldız'ın mazeretinin 10 günü aşması sebebiyle, mazeretinin geçersiz sayılması konusu ise Genel Kurulun onayına sunulacak.

Genel Kurulda bu öneri kabul edilerek Sarıyıldız'ın mazereti reddedilirse, devamsızlığı kesinleştiği için dosya tekrar Başkanlık Divanının gündemine gelebilecek. Divan da bunu görüştükten sonra Karma Komisyona gönderebilecek.

Karma Komisyonun konuyu gündemine alarak, Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşmesi ya da düşmemesi ile ilgili aldığı karar TBMM Genel Kurulunda görüşülebilecek.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, HDP'li iki milletvekili ile ilgili alınan karara karşı çıktı.

Başkanlık Divanının CHP'li üyeleri ise devamsızlıkları olan milletvekilleri hakkında, bütün milletvekillerine uygulanacak ilke kararı olması gerektiğini, kişi bazında karar verilmemesi gerektiğini vurguladı. CHP'liler, "devamsızlığın hoşgörülemeyeceğini, aylarca süren devamsızlığın olmaması gerektiğini, ancak bu konuda Başkanlık Divanının ilke kararı belirlemesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Devamsızlığı olan diğer milletvekillerinin mazeretleri ise kabul edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanlık DivanıHDPHDP Van MilletvekiliTuğba Hezer Öztürkİsmail Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi
Başbakan Yıldırım AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi
Kılıçdaroğlu Manchester saldırısını kınadı
Kılıçdaroğlu Manchester saldırısını kınadı
Türkiye'yi suçlamak utanç duyulacak bir savrulma halidir
Türkiye'yi suçlamak utanç duyulacak bir savrulma halidir
CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi
CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi
"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"
"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"
KPSS mağdurları için kanun teklifi
KPSS mağdurları için kanun teklifi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ