HDP'li Öztürk'ün milletvekilliğinin düşmesine dair dosya Karma Komisyonda

TBMM Başkanlık Divanı, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi. HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın mazeretinin 10 günü aşması sebebiyle, mazeretinin geçersiz sayılması konusu ise TBMM Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Divan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

Toplantıda, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları bildirilen HDP milletvekilleri Öztürk ve Sarıyıldız'ın, Genel Kurula devamsızlıklarına ilişkin mazeretlerinin kabul edilip edilmemesi konusunu görüşmek üzere kurulan 9 kişilik alt komisyonun hazırladığı rapor ele alındı.

Başkanlık Divanı, bu rapor doğrultusunda Öztürk'ün devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, Anayasa'nın 84. ve İçtüzük'ün 138. maddeleri uyarınca Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevkine karar verdi. Divan, ayrıca Öztürk'e ödenek yolluğunun verilmemesi konusunu da Genel Kurula teklif etti.

Sarıyıldız'ın mazeret konusu Genel Kurulun onayına sunulacak

Başkanlık Divanında, Sarıyıldız'ın, Almanya'dan aldığı sağlık raporu kabul edilmedi.

Sarıyıldız'ın mazeretinin 10 günü aşması sebebiyle, mazeretinin geçersiz sayılması konusu ise Genel Kurulun onayına sunulacak.

Genel Kurulda bu öneri kabul edilerek Sarıyıldız'ın mazereti reddedilirse, devamsızlığı kesinleştiği için dosya tekrar Başkanlık Divanının gündemine gelebilecek. Divan da bunu görüştükten sonra Karma Komisyona gönderebilecek.

Karma Komisyonun konuyu gündemine alarak, Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşmesi ya da düşmemesi ile ilgili aldığı karar TBMM Genel Kurulunda görüşülebilecek.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, HDP'li iki milletvekili ile ilgili alınan karara karşı çıktı.

Başkanlık Divanının CHP'li üyeleri ise devamsızlıkları olan milletvekilleri hakkında, bütün milletvekillerine uygulanacak ilke kararı olması gerektiğini, kişi bazında karar verilmemesi gerektiğini vurguladı. CHP'liler, "devamsızlığın hoşgörülemeyeceğini, aylarca süren devamsızlığın olmaması gerektiğini, ancak bu konuda Başkanlık Divanının ilke kararı belirlemesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini" kaydetti.

Devamsızlığı olan diğer milletvekillerinin mazeretleri ise kabul edildi.