Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Yer yer hafif yoğunluklu yağış
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88632
ALTIN
148.271
DOLAR
3.7133
STERLIN
4.6645
EURO
3.9699
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...
Banu Parlak "Yana Yana" geliyor
Banu Parlak
Hem oyun hem ifade odası
SON DAKİKA
Hem oyun hem ifade odası
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri için kullandı"
SON DAKİKA
"FETÖ, İslam dinini kendi emelleri...
Sakallı akbaba Artvin'de
SON DAKİKA
Sakallı akbaba Artvin'de

HDP'li 4 milletvekili hakkında terör fezlekesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekilleri Botan, Yıldırım, Öztürk ile Ertan hakkında "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından fezleke hazırladı.

HDP'li 4 milletvekili hakkında terör fezlekesi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekilleri Botan, Yıldırım, Öztürk ile Ertan hakkında "terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından fezleke hazırladı.

09 Şubat 2017 Perşembe 10:00
14 Okunma
HDP'li 4 milletvekili hakkında terör fezlekesi

Van'da PKK'lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katılan HDP Van Milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk ile Bedia Özgökçe Ertan hakkında fezleke hazırlandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin kentteki cenaze ve taziyelerine katılan 4 milletvekilinin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarını işledikleri belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Fezlekelerde 4 milletvekilinin, teröristlerin cenaze ve taziyeleri ile terör örgütü elebaşı Öcalan için düzenlenen yürüyüşlere katıldıkları bildirildi. 

Öztürk hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığının fezleke hazırladığı milletvekilleri arasında yurt dışında olduğu tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk de bulunuyor.

Yasama dokunulmazlığının kaldırıldığı kanun kapsamında yer alan suçlarla ilgili hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 2 dava açılan Öztürk'ün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 70 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Dokunulmazlıklar 20 Mayıs'tan önceki suçlar için kaldırılmıştı

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de 367 oyla kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturmaya veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiHDPVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı
HDP Milletvekili Aslan hakkında 'zorla getirilme' kararı
Karşısında beni bulur
Karşısında beni bulur
Rakka'da özel kuvvetlerimiz olmalı
Rakka'da özel kuvvetlerimiz olmalı
Cumhura saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandır
Cumhura saygısı olmayanların cumhuriyetçiliği de yalandır
Geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir
Geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir
"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"
"FETÖ ile Türkiye'nin anamuhalefet partisi aynı safta"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ