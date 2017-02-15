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HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

HDP Van Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Lezgin Botan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hazırlanan iddianamede 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

HDP Van Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Lezgin Botan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hazırlanan iddianamede 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:44
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HDP'li 2 vekile 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

HDP Van Milletvekilleri Tuğba Hezer Öztürk ve Lezgin Botan hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hazırlanan iddianamede 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri Botan'ın 12 Ekim 2015'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşma, Öztürk'ün de 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin protesto edildiği basın açıklamasında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Öztürk hakkında hazırlanan iddianame Van 4'üncü, Botan hakkında hazırlanan iddianame de 3. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edildi.

İddianamelerde, milletvekilleri Botan ile Öztürk'ün konuşmalarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle aleni yerde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Şüphelilerin usulüne uygun tebligata rağmen savunma yapmak amacıyla savcılığa müracaat etmediklerinin kaydedildiği iddianamede, söz konusu suçlar bakımından Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile kovuşturma izni verdiği milletvekillerinin ilgili sevk maddelerine göre cezalandırılması talep edildi. 

AA

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HDP
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