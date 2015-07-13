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'HDP Kürt siyasetinin önünü kapatıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, "Ne yazık ki 80 milletvekiliyle Meclis'e girmiş bir HDP, Kürt siyasetinin önünü açmıyor, daha fazla kapatıyor. Çünkü halka karşı değil, Kandil'e karşı kendini sorumlu görüyor" dedi

'HDP Kürt siyasetinin önünü kapatıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, "Ne yazık ki 80 milletvekiliyle Meclis'e girmiş bir HDP, Kürt siyasetinin önünü açmıyor, daha fazla kapatıyor. Çünkü halka karşı değil, Kandil'e karşı kendini sorumlu görüyor" dedi

13 Temmuz 2015 Pazartesi 14:19
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'HDP Kürt siyasetinin önünü kapatıyor'

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, AA muhabirine, terör örgütü PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın "ateşkes" ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi.

"Bayık'ın açıklamaları bir bakıma şaşırtıcı değil" ifadesini kullanan Aktay, "Zira baştan beri Çözüm Süreci'nin gereklerine uymamış, sözünde durmamış bir hareketin niyetini ve şimdiye kadarki tutumunu açığa vuran açıklamalar" dedi.

Örgütün Çözüm Süreci'ni bitirmeye uğraştığına, buna karşılık her şeye rağmen Çözüm Süreci'ni devam ettirmeye çalışan bir devletin bulunduğuna dikkati çeken Aktay, şunları söyledi:

"Kandil, HDP için zorla el koyduğu oyların üzerinden başka bir fatura çıkarmaya çalışıyor. Bu faturayı sadece devlete kesmiyor, Kürt halkına daha fazla kesiyor. Kürt halkını, verdiği mücadeleyi öne sürüp kendisini müebbet borçlandırıyor. Bayık’ın açıklamalarında devletin bölgede baraj ve yol yapmasını Çözüm Süreci'nin ihlali olarak görmesi ibretlik bir hezeyan."

"Tahriklerin hedefi Türkiye’nin dikkatini Suriye’den çekmek"

"Kandil'in yaptıklarını Türkiye üzerinde son yıllarda uygulanan kuşatmadan bağımsız düşünmek mümkün değil" ifadesini kullanan Aktay, şunları kaydetti:

"Suriye’deki PKK veya PYD varlığı aslında bizatihi Esad rejimi demek. PYD'nin Suriye'de Esad rejimiyle anlaşmalı olarak hareket ettiğini bilmeyen yok. Türkiye’ye dönük bu tahriklerin bir hedefi de Türkiye’nin dikkatini ve tasasını Suriye’den kendi içine çekip bölgede olup bitenlere karşı kayıtsız ve dikkatsiz kalmasını sağlamaya çalışmak olabilir.

Buna rağmen bu şaşırtmaca esnasında ortaya konan tavır, Kandil'in Türkiye'ye dönük siyasetiyle de süreklilik arz ediyor. Ne yazık ki 80 milletvekiliyle Meclis'e girmiş bir HDP, Kürt siyasetinin önünü açmıyor daha fazla kapatıyor. Çünkü oylarını şu veya bu şeklide almış olduğu halka karşı değil Kandil'e karşı kendini sorumlu görüyor bu parti. Halkın beklentilerini karşılamak gibi bir derdi yok, nasıl olsa arkasına aldığı milliyetçi rüzgarla veya silahlı güçle o halkın oyunu isteyerek veya istemeyerek alabileceğini düşünüyor."

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 13:12
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHDP
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