HDP kongreye hazırlanıyor

HDP, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ'ın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca parti üyeliğinin de düşürülmesi nedeniyle 20 Mayıs'ta olağanüstü kongresini yapacak. Geniş bir katılımın hedeflenmediği kongreye ilişkin HDP Genel Merkezi'nde kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak partinin ilgili kurullarına raporunu sunacak.

Kongrede parti yönetiminde önemli değişiklikler beklenmezken Figen Yüksekdağ'ın yerine eş genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. Eş genel başkanlık için adayların belirlenmesi süreci ise yapılacak toplantılarla netleşecek.

HDP yönetimi, kongre hazırlıklarına ilişkin 6-7 Mayıs tarihlerinde bir dizi toplantı gerçekleştirecek. HDP Meclis Grubu ve MYK üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilecek toplantıda referanduma ilişkin hazırlanan analizler de ele alınacak. Toplantıda, "HDP'nin kalesi" olarak bilinen illerde, halk oylamasında "Evet" oylarındaki artışın nedenlerinin de tartışılacağı öğrenildi.