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HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında fezleke

Selahattin Demirtaş hakkında, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında fezleke

Selahattin Demirtaş hakkında, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin hazırlanan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

30 Haziran 2017 Cuma 13:08
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HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında fezleke

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasına ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından fezleke hazırlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 15 Ağustos 2016'da merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Belediyesi önünde Demirtaş'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında DBP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amaçlı basın açıklaması yaptığı anımsatıldı.

Fezlekede, Demirtaş'ın görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verildi.

Ayrıca Demirtaş'ın fezlekede yer alan açıklamasının bazı bölümlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak söylediği sözlerin de "hakaret" içerdiği bildirildi.

Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından 1 yıl 10 aydan 10 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPSelahattin DemirtaşDbpDemirtaş Hakkında FezlekeDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi
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