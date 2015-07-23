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HDP DAEŞ için Meclis araştırması istedi

HDP, DAEŞ'in Türkiye'deki faaliyetlerinin ve tehdit unsuru olmaktan çıkarılması için Meclis araştırması istedi.

HDP DAEŞ için Meclis araştırması istedi

HDP, DAEŞ'in Türkiye'deki faaliyetlerinin ve tehdit unsuru olmaktan çıkarılması için Meclis araştırması istedi.

23 Temmuz 2015 Perşembe 18:54
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HDP DAEŞ için Meclis araştırması istedi
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ziya Çalışkan ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, örgütün Suruç'taki menfur saldırısının Türkiye'nin Suriye politikasından ayrı düşünülemeyeceği ifade edilerek, "Artık kanlı bir çukura dönüşen Suriye bataklığında izlenen yanlış politikaların her geçen gün bizi biraz daha barıştan uzaklaştırdığını ve bölgesel bir kaosun içerisinde sonucu kestirilemeyecek kanlı bir mecraya sürüklediğini belirtmek gerekiyor" denildi.

DAEŞ'in yurt içindeki faaliyetlerinin ya görmezden gelindiği ya da sıradan, normal olaylar kategorisinde değerlendirilerek, örgütün faaliyetlerini özendiren bir raddeye vardığı savunulan gerekçede, örgütün doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarını, yurttaşlarını, Türkiye'de örgütlediği kişiler aracılığıyla hedef aldığı belirtildi.

Önerge gerekçesinde, "Mezkur örgüt sadece canımıza, kanımıza değil, aynı zamanda barış umudumuza, ortak geleceğimize ve inşa etmek istediğimiz yeni yaşamımıza da kast etmek istemektedir. Bu nedenle IŞİD, bu ülkenin en büyük tehdidi pozisyonundadır. Bizi hızla Suriye bataklığına ve bir iç savaşın girdabına çekmeye çalışan bu terör örgütüyle hesaplaşma kaçınılmaz bir görev olarak sivil siyasetin ve Meclis'in önünde durmaktadır. IŞİD'in yaptığı bütün faaliyetlerinin ve ilişkilerinin şeffaf bir şekilde araştırılması, demokratik çözüm ve müzakere sürecinin selameti açısından da elzem bir durum teşkil etmektedir" görüşüne yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:22
Anahtar Kelimeler:
Meclisönce VatanHDPDAEŞ
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