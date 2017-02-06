HDK bileşenleri 'Hayır' deklarasyonunu açıkladı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Çağlayan'da bir salonda düzenlenen toplantıda, "hayır" deklarasyonunu okudu.

Toplumun demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, laik, kadın özgürlükçü, ekolojik ve sosyal bir anayasa ihtiyacı ve talebi olduğunu belirten Koçyiğit, ''Ama bu teklifi ilkesel ve demokratik nedenlerle kabul etmek mümkün değildir. Mesele sadece bir kişi ile de ilgili değildir.'' diye konuştu.

Referandumda çıkacak "hayır" sonucunun, demokratikleşme açısından toplumun büyük bir kazanımı olacağını ileri süren Koçyiğit, ''Bugün burada bir araya gelen bizler, on yıllardır yürüttüğümüz mücadelelerimizi yeni bir kazanıma dönüştürmek için 'hayır' diyeceğiz. Bizler herkes için 'hayır' diyeceğiz. Bu çalışmada ev ev, sokak sokak, insan insan geleceğimizi hep birlikte öreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, 'hayır' ile barışın yolunun açılacağını öne sürerek, şöyle devam etti:

''Bizler, herkes için 'hayır' diyoruz. Türkiye’de demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kesimlere çağrımız, kendi gelecekleri için ülkeyi demokrasi dışı yollara sürükleyenlerden çok daha güçlüyüz. 'Hayır', demokratik Türkiye'nin yolunu açar.''

Toplantıya TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ile bazı HDP milletvekilleri katıldı.