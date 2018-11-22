Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92714
ALTIN
209.041
DOLAR
5.2925
STERLİN
6.8103
EURO
6.0353
Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak
Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda çalışacak
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
Bıçak sırtı bir pozisyondayız
Bıçak sırtı bir pozisyondayız
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni keşif
İznik Roma Tiyatrosu kazılarında yeni...
İzmir'de keşfedilen 'çan çiçeği' literatüre girdi
İzmir'de keşfedilen 'çan çiçeği' literatüre...

Hayırsever iş adamı siyasete soyundu

Habib Babar’ın haberi için tıklayınız...

Hayırsever iş adamı siyasete soyundu

Habib Babar’ın haberi için tıklayınız...

22 Kasım 2018 Perşembe 17:34
0 Okunma
Hayırsever iş adamı siyasete soyundu

İSTANBUL / HABİB BABAR

Bir süre önce kurduğu Türkiye Kimsesiz Öksüz ve Yetim Çocukları Okutma Derneği (KOYÇED)’i kurarak yardıma muhtaç 36’yı aşkın yardıma muhtaç çocuğun eğitim ve okul servis ücretlerini ödeyerek isminden söz ettiren hayırsever iş adamı Cahit Alma, siyasete soyundu.

CHP’den İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı aday adayı olan başarılı İş adamı Alma, seçilmesi halinde Arnavutköy’ü İstanbul’un en gelişmiş ilçeleri arasına sokacağını söyledi. İlçenin sorunlarının dağ gibi olduğunu belirten Cahit Alma, “Yatırım yapılmamış, unutulmaya yüz  tutmuş olan bu ilçemizi cennete çevireceğim” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KOYÇEDCahit AlmaCHPArnavutköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti başkan adaylarını cumartesi açıklayacak
AK Parti başkan adaylarını cumartesi açıklayacak
CHP'den öğretmenler için kanun teklifi
CHP'den öğretmenler için kanun teklifi
'İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim'
'İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim'
TBMM en çok Afrikalılar ile 'dost' oldu
TBMM en çok Afrikalılar ile 'dost' oldu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Karamollaoğlu: Disiplinsiz eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur
Karamollaoğlu: Disiplinsiz eğitim öğretim dönemi, disiplinsiz çocukların yetişmesine vesile olur
Doğu Akdeniz'de yeni bir oyun tezgahlanıyor
Doğu Akdeniz'de yeni bir oyun tezgahlanıyor
Suudi yönetiminin bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır?
Suudi yönetiminin bin Ladin zihniyetinden ne farkı kalmıştır?
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz MHP'den istifa etti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ