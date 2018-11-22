Hayırsever iş adamı siyasete soyundu

İSTANBUL / HABİB BABAR

Bir süre önce kurduğu Türkiye Kimsesiz Öksüz ve Yetim Çocukları Okutma Derneği (KOYÇED)’i kurarak yardıma muhtaç 36’yı aşkın yardıma muhtaç çocuğun eğitim ve okul servis ücretlerini ödeyerek isminden söz ettiren hayırsever iş adamı Cahit Alma, siyasete soyundu.

CHP’den İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı aday adayı olan başarılı İş adamı Alma, seçilmesi halinde Arnavutköy’ü İstanbul’un en gelişmiş ilçeleri arasına sokacağını söyledi. İlçenin sorunlarının dağ gibi olduğunu belirten Cahit Alma, “Yatırım yapılmamış, unutulmaya yüz tutmuş olan bu ilçemizi cennete çevireceğim” dedi.