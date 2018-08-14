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Hayati Arkaz MHP'ye katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP üye katılım belgesini imzaladı.

Hayati Arkaz MHP'ye katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP üye katılım belgesini imzaladı.

14 Ağustos 2018 Salı 14:01
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Hayati Arkaz MHP'ye katıldı

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) listesinde yer verilmeyen İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye katıldı.

Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arkaz'ı makamında kabul etti. Bahçeli kabulde, Arkaz'ın MHP'ye üye katılım belgesini imzaladı.

Kabulde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, İYİ Parti'nin Pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu listesinde yer almamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken "Arkaz'ın el öpme hadisesinin ardından sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını" belirtmiş, Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPİyi PartiHayati Arkaz
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