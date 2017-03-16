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"Hasta adam dedikleri Osmanlı, bir cumhuriyet çıkarmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, "Vakti zamanında hasta adam dedikleri Osmanlı, içerisinden bir cumhuriyet çıkarmıştır. Onlara kalsa hasta adamdı. Ama içerisinden kocaman bir cumhuriyet çıkmıştır." dedi.

"Hasta adam dedikleri Osmanlı, bir cumhuriyet çıkarmıştır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Demirel, "Vakti zamanında hasta adam dedikleri Osmanlı, içerisinden bir cumhuriyet çıkarmıştır. Onlara kalsa hasta adamdı. Ama içerisinden kocaman bir cumhuriyet çıkmıştır." dedi.

16 Mart 2017 Perşembe 12:18
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"Hasta adam dedikleri Osmanlı, bir cumhuriyet çıkarmıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHPGenel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, MHP Bolu İl Başkanlığınca düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirel, Hollanda konusunda düşüncelerinin net olduğunu, Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkisini haiz her kişinin şahsına yapılan hareketin, devlete yapıldığını ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın her Türk vatandaşına yapılan hareketi de bir o kadar şiddetle kınadıklarını söyledi.

Hollanda'da köpek tarafından bacağından ısırılanın, itilip kakılanın vatandaş olduğunu hatırlatan Demirel, "Sayın bakana yapılan hareket de var. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olaya şahıs, parti bazından değil, bütüncül olarak bakar. Türk milletine yapılan böyle bir şeyi şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.

"Bu sefer bakalım monarklar ne yapacak"

Türkiye'deki sistem değişikliğinin Avrupayı ne kadar rahatsız ettiğinin her haliyle görüldüğünü vurgulayan Demirel, şunları kaydetti:

"Vakti zamanında hasta adam dedikleri Osmanlı, içerisinden bir cumhuriyet çıkarmıştır. Onlara kalsa hasta adamdı. Ama içerisinden kocaman bir cumhuriyet çıkmıştır. Onlar Türkiye'nin hayrına, Türk milletinin bütünlüğüne, devletin devamına olan her durumda zaten olumsuz yaftalamalar yapıyorlar. O dönemde de Osmanlı, içerisinden cumhuriyeti çıkartırken çarlığı yıkmıştı. Bu sefer bakalım monarklar ne yapacaklar göreceğiz hep beraber. Haksızlıkları bile Türkiye'deki bazı kararsız kesimlerin karar vermesine vesile olur diye umuyorum. Çünkü güçlü bir Türkiyeyi çok da arzu etmediklerini, değil yıllar, yüz yıllardır hepimiz biliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
MHPRuhsar Demirel
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