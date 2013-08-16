Hassasiyet göstermemeleri düşündürücü

İSTANBUL

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Mark Kennedy ve George Washington üniversitelerinin öğrencilerini, bakanlığının Ortaköy'deki ofisinde kabul etti. Bakan Bağış, basına kapalı gerçekleşen kabul öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin "Mısır'daki son nedir?" sorusu üzerine Bağış, "Mısır'da maalesef bir vahşet yaşanmaktadır. Olayların başladığı ilk andan itibaren hassasiyetimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

Türkiye'nin dışında olayın vahametini anlayan bir ülke veya uluslararası bir örgütün olmadığına dikkati çeken Bağış, "Ne üyesi olmaya çalıştığımız AB ne BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ne de İslam ülkelerinin bu konuda, Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti göstermemiş olması çok düşündürücüdür. Mısır halkının bu süreçte son derece sabırlı hareket etmesini önemsiyoruz. Mısır'da bir yanda bir darbe ile kendi anayasasını lağv eden, Cumhurbaşkanı'nı gözaltına alan ve kendi vatandaşına kurşun sıkan bir zihniyet, öte yandan herşeye rağmen sabırlı, hiçbir şekilde şidddete başvuradan barışçıl gösteri hakkını korumaya çalışan bir topluluk var. Hatta yüzlerce, binlerce şehit vermesine rağmen karşı saldırıya geçmeyen bir topluluk var" değerlendirmesinde bulundu.

"Kimse Türkiye'nin tavrını değiştirmesini beklemesin"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, bütün dünyanın vahşete seyirci kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Başbakanımızın yaptığı uyarılar son derece yerindedir, önemlidir. Türkiye olarak tek başımıza kalsak dahi, bu ilkeli ve dik duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Mısır halkının yanındayız. Mısır'da biran evvel başta Sayın Cumhurbaşkanı Mursi olmak üzere bütün siyasi tutukluların serbest bırakılması, seçim tarihinin ilan edilmesi ve Mısır içerisinde yaşanan sıkıntının demokratik bir platformla seçimlerle çözülmesi gerekmektedir. Bu konuda gerekli adımlar atılmadıkça Türkiye'nin bu konuda çok açık ve net duruşu aynen devam edecektir. Kimse Türkiye'nin tavrını değiştirmesini beklemesin. Kimse Türkiye'nin darbeyi alkışlamasını veyahut bu katliama seyirci kalmasını beklemesin. Türkiye her zaman olduğu gibi mazlumların yanındadır. Mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Bu vahşeti bütün dünyanın kamuoyuna taşımak için elinden gelen çabayı sürdürecektir."

Bekir Bozdağ'a saldırı girişimi

Bağış, "Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri" sırasında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a yönelik saldırı girişimine ilişkin "Anma törenlerinde Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ beyefendiye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, alkışlayanlar ve bu saldırıya destekleyenler Hacı Bektaş-ı Veli'den hiçbir şey öğrenememişler. Onlara yazıklar olsun" dedi.