'Halkımız PKK'ya tepkisini yüksek sesle dile getirmelidir'

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının hemen ardından "Halkımızın namı hesabına cinayet işleyen, katliamlar gerçekleştiren bu ihanet şebekesine karşı haklı ve meşru tepkisini ortaya koyma zamanı gelmiştir." açıklamasında bulunduklarını anımsattı.

Çözüm sürecinin bozulmasının ardından çukur ve barikat siyasetinin memleketin bazı şehirlerini harabeye çevirdiğini anlatan Yapıcıoğlu, yükselen şiddet dalgasının devam etmemesi için halkın "artık yeter benim adıma bu kavgayı verme, bu çatışmaları gerçekleştirdiğini söylüyorsan, ben bunu istemiyorum. Kan dökülmesini istemiyorum" diyerek, bunu yüksek sesle dile getirmesi gerektiğini söyledi.

"OHAL geldi, bundan sonra sıkı yönetimin mi gelmesini istiyorsunuz?"

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından HDP heyetine halkın tepki gösterdiğini belirten Yapıcıoğlu, aynı şekilde On Gözlü Köprü saldırısında yakınlarını kaybeden ailenin taziye ziyaretine giden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve HDP heyetine de tepki gösterildiğini hatırlattı.

Yapıcıoğlu, bu türden tepkilerin her vesileyle ve çeşitlendirilerek daha fazla yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kurbanlık koyunlar gibi bekleyip başına gelebileceklere, kaderine razı olmak bu gidişatı değiştirmez. Halk artık olaya el koymalıdır. Kendi adına bir şeyler yaptığını iddia edenlere 'benim adıma bunları yapamazsın, eğer bunları benim adıma yapıyorsan, bunların bana hiçbir faydası yoktur. Bunlar emperyalizme hizmettir. Bunlar memleketi iç savaşa kaosu sürükleyecek adımlardır.' Bu şekilde tepkilerini ortaya koymaları gerekiyor."

"Doğal bir patlama yaşanmış gibi bir kınama mesajı"

Bazı siyasetçilerin terör saldırılarıyla ilgili yaptıkları kınamalarda faillere yönelik tek bir ifadenin bulunmadığını, bunları kınama yapmış olmak, "Biz de kınamıştık" demek için yapılan açıklamalar olarak gördüklerini vurgulayan Zekeriya Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sanki patlama kendi kendine, orada metan gazı birikmiş, oraya kimse bir patlayıcı yerleştirmemiş doğal bir patlama yaşanmış gibi bir kınama mesajı. Bunlar samimi değil, bu tür beyanların samimi olmadığını bu halk biliyor. Eğer samimilerse, bu patlamayı gerçekleştirenlerle temasları var, halkın rahatsız olduğunu onlara söylemeleri lazım. Halk, bu siyasetçilere rahatsızlığını ciddi şekilde dile getirirse onlar da arada bir nevi köprü veya postacı olarak patlamalar gerçekleştirenlere mesajı ulaştıracaklardır."