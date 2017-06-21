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"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"

CHP Sözcüsü Tezcan,"Hep birlikte adalet, hukuk, hak mücadelesinde bir yeni tarih yazıyoruz." dedi.

"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"

CHP Sözcüsü Tezcan,"Hep birlikte adalet, hukuk, hak mücadelesinde bir yeni tarih yazıyoruz." dedi.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:38
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"Hak mücadelesinde yeni bir tarih yazıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Güvenpark'tan başlattığı yürüyüşün yedinci gününde Gerede yakınlarındaki Danişmentler mevkisinde Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. 

Eskişehir Odunpazarı Belediyesince kurulan çadırda gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 45 dakika sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Bülent Tezcan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarihte belli kırılma anları olacağını belirterek, "Şu anda bu yürüyüşe katılanlar, destek verenler, herkes tarihin önemli bir dönüm noktasının hem tanığısınız hem de tarihi yapanlarız. Hep birlikte adalet, hukuk, hak mücadelesinde bir yeni tarih yazıyoruz." dedi.

Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Tezcan, Kadir Gecesi'nin bütün insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve adalet getirmesini diledi.

Açık havada dün partisinin grup toplantısının yapıldığını, bugün de MYK toplantısının gerçekleştiğini kaydeden Tezcan, "Adalet katledilmesin, adalete kavuşalım, mazlumların sesi olalım diye MYK toplantımızı alanlarda yapmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

"Bir yiğit adam yollarda adaleti arar"

Yürüyüşe ilişkin "Adalet sokaklarda aranmaz" ifadelerinin kullanıldığını dile getiren Tezcan, "Mecliste, devlette, mahkemede, adliyede adaleti bırakmazsanız, bir yiğit adam da çıkar yollara, yollarda adaleti arar, mazlumların sesi olur, millet de onun arkasına gelir." değerlendirmesini yaptı. 

Tezcan, "Siz kalkacaksınız yargıyı tahakküm altına, baskı altına alacaksınız, ondan sonra da mazlumların sesi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yürüme' diyeceksiniz. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar. Yaşamları, siyasi hayatları boyunca yürütmeyi bir prensip edinmiş olanlar, devlet imkanlarıyla yürütmeyi prensip edinmiş olanlar, mazlumların sesi için yürüyenlerden hep korkmuşlardır. Şimdi de korkuyorlar." diye konuştu.

Tezcan, yürünecek çok yol olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kutlu yürüyüşünü bütün dünyanın ve Türkiye'nin dikkatle izlediğini biliyoruz. Korkanlara sesleniyorum, korkan hakimlere, savcılara, Anayasa Mahkemesine, devlet görevlilerine, sendikacılara, siyasetçilere kim varsa... Korkmayın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mazlumların, 80 milyonun sesi oldu yollara düştü. Düşün arkasına. Hedef İstanbul, o büyük buluşma. Bu büyük yürüşün sonunda o büyük buluşmayla gerçekten adaletli, demokratik, özgür bir Türkiye kuracağız."

Yürüyüşten notlar

Yürüyüşüne devam eden Kılıçdaroğlu, Danişmentler mevkisinde bir süre mola verdi. MYK toplantısı sonrasında devam eden yürüyüşe Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tiyatro sanatçısı Genco Erkal ve gazeteci Emre Kongar da katıldı.

AA

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