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Hak İş Başkanı Arslan'dan açıklama

Savaşların en büyük mağdurları çocuklar ve kadınlar

Hak İş Başkanı Arslan'dan açıklama

Savaşların en büyük mağdurları çocuklar ve kadınlar

22 Ağustos 2013 Perşembe 08:48
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Hak İş Başkanı Arslan'dan açıklama

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaşanan savaşların en büyük mağdurlarının çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu söyledi.
Arslan, Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Gençlik Komitesi tarafından düzenlenen "Gençlerle Buluşma Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, acıların ve sorunların en büyük muhatabının gençler olduğunu belirtti.
Arslan, şöyle konuştu:
"Gençlik hepimiz için çok önemli. Yaşanan savaşların, olumsuzlukların mağdurlarının yine kadınlar, çocuklar ve gençler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde 30 yıldır devam eden bir savaş var. Bu savaşta da en çok kaybettiğimiz gençlerimizdir. 18-20 yaşlarında askere gönderdiğimiz gençlerimiz... 20 yaşlarında tabutlarda memleketlerine şehit cenazesi geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla yaşanan savaşların en büyük mağduru yine gençlerimiz."
Arslan, gençlerle çalışmanın, sendikacılık yapmanın keyfini yaşadıklarını, Hizmet-İş Sendikası'nın politikalarından birisinin de gençlik komitesinin mutlaka güçlendirilmesi, yaygınlaştırılması olduğunu anlatarak, gençlere sendika kapılarının açılması gerektiğini ifade etti.
Hangi iş kolunda olursa olsun gençleri sendikalı yapmanın görevleri arasında olduğunu dile getiren Arslan, "Gerek özel gerekse de kamuda çalışan tüm gençleri sendikalı yapmak ve mücadelemize katmak görevlerimiz arasında. Bir başka görevimiz, sendikamızın üyesi olan işçilerin üniversitede öğrenim gören çocuklarına 2006 yılından beri eğitim yardımı yapıyoruz. Bu yıl belli kriterler getirdik 3 bine yakın arkadaşımız yararlandı" diye konuştu.
Arslan, yaptıkları her işin karşılığını alacaklarına inandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"O nedenle bu işin samimiyetinin, gayretinin içinde olmayı ve bu mücadeleyi sürdürmeyi öncelikli görevimiz kabul ediyoruz. Burada başarımız başarısızlığımız, istediğimiz hedeflere ulaşıp ulaşamamamız başka bir şey. Ama biz bir yerde duruyoruz. Durduğumuz yer Hz. İbrahim'in ateşini söndürmek isteyen karıncanın ağzında ya da kuşun gagasında su taşımasına gösterilen istihza gibi, 'siz neyi değiştireceksiniz, hangi gençliği kurtaracaksınız' diyenlere en azından iyi niyetle gençlere sahip çıkma mücadelesi gösteriyoruz. Başarıp başaramamak bizim becerimize bağlı. Bizim safımız belli, biz ülkemizde, bölgemizde ve küremizde bize ihtiyaç duyan herkesin, bizden alacaklı olduğuna inanıyoruz."

AA

Son Güncelleme: 22.08.2013 08:49
Anahtar Kelimeler:
Mahmut ArslanHak İş BaşkanıSavaşta çocuk Ve Kadınlar
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