Hacı Bektaşi Veli öğretisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var

ANKARA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ATO Congresium'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Dede Garkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan Alevi-Bektaşi ocaklarından en önemlilerinden birisi olan Dede Garkın Ocağının, hem Nevruz Cem'ini hem de Alevi-Bektaşi geleneğini Türkiye toplumuna tanıtması bakımından önemli bir etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.

Bugünün, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in doğumunun olduğu gün olarak kabul edildiğini aktaran Kurtulmuş, aslında bugün, temsili olarak yapılan bu tören, hem kainatın hem de mümin gönüllerin uyanışı bakımından önemli bir gün olduğunu ifade etti.

"Bu öğretiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var"

Nevruzun, Orta Asya'dan Balkanlara kadar tüm coğrafyalarda kutlandığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyanın bu kadar çok sıkıntılarla boğuştuğu, bu kadar çok problemlerin olduğu bir dönemde, Hoca Ahmet Yeseviler'den gelen Horasan erenlerinin Anadolu ve Rumeli topraklarına yaygınlaştırdığı Hacı Bektaşi Veli öğretisine, insanların her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu açıktır. Bu topraklarda, bu coğrafyada bir taraftan Hacı Bektaşi Veli'nin, diğer taraftan Hacı Bayramı Veli'nin özü bir olan, bir ağacın farklı dalları gibi gelişen peygamber sevgisi, ehli beyt sevgisi, Hazreti Ali sevgisiyle dolu olan bu öğretisi, asırlar boyunca bütün coğrafyamızda barışın, kardeşliğin, birliğin, dirliğin en temel unsurlarından birisi olmuştur. Bu vesileyle özellikle coğrafyamızın etnik ve mezhebi ayrışmalar üzerinden parçalanmaya çalışıldığı şu dönemde, bu öğretiye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' demeye her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu tür toplantılarımız, Nevruz Cemlerimiz, aslında bu birlik ve dirlik meselesini bize çok daha kuvvetli bir şekilde hatırlatıyor."

"İnsanlar ya hilkatte eşindir ya dinde kardeşindir"

Merhamet ve adaletle ilgili olarak Hazreti Ali'den yansıyan iki örneği aktaran Kurtulmuş, adaletle ilgili örnekte, Suriye'nin Müslüman olması öncesinde yaşanan bir olayı anlattı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, merhametle ilgili örnekte ise şunları kaydetti:

"Hazreti Ali Efendimiz, hilafeti sırasında Malik Eşder'i vali olarak atadığında, 'Gittiğin yerlerde sakın ha insanlara baskıcı ve gaddar davranma. Onların işlerini, onların gönlünü alacak şekilde yap. Çünkü karşılaştığın insanlar ya hilkatte eşindir ya dinde kardeşindir.' talimatnamesini ifade etti. Şu günlerde yaşananları düşünün, bu kadar harpler, bu kadar savaşlar, bu kadar katliamlar, terör örgütlerinin eliyle ortaya konulan cinayetler...

Eğer yeniden insan olup, eğer yeniden Müslüman coğrafyası insanları dinde kardeşi ya da hilkatte eşi olarak görmeye başlarsa dünya barışının ne kadar kuvvetli bir şekilde kurulacağını bir tahayyül edin. Bu vesileyle adalet ve merhametin öncüsü olan bütün İslam büyüklerini, Hazreti Peygamberimiz başta olmak üzere Hazreti Ali Efendimiz başta olmak üzere ehli beytin bütün büyüklerini bir kere daha hayırla yad ediyorum."