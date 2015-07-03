Haber gerçek dışı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamada, " CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı seçimi öncesi görüştükleri" konusundaki haberin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi.

Bugün bir gazetede yer alan, "Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin, TBMM Başkanlığı seçimi öncesi görüştükleri" konusundaki haberin tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı olduğu belirtilen yazılı açıklamada, "Böyle bir görüşme gerçekleşmedi ve dolayısıyla Sayın Deniz Baykal'ın adaylığı konuşulmadı" ifadesine yer verildi.